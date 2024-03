L’Australie annonce la reprise du financement de l’UNRWA

Publicité

Après une pause de près de deux mois suite à des allégations d’implication de certains membres du personnel dans des activités liées au Hamas le 7 octobre, et après déjà le Canada ou encore la Suède qui ont déjà annoncé une reprise de leur quota de financement, l’Australie annonce à son tour la reprise de son soutien financier à l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA). Cette décision, révélée par Sky News, intervient après une période de consultations approfondies menées par l’Australie avec l’UNRWA et d’autres pays donateurs. Ces discussions ont permis d’obtenir des assurances supplémentaires quant à l’utilisation des fonds.

La ministre australienne des Affaires étrangères, Penny Wong, a souligné l’importance de cette aide, en mettant en avant la situation désespérée de nombreuses familles et enfants qui souffrent de la faim. Elle a affirmé que l’UNRWA joue un rôle crucial et central dans l’apport de cette aide indispensable. Ainsi, l’Australie a décidé de libérer immédiatement une aide financière de 6 millions de dollars australiens (environ 3,9 millions de dollars américains) à l’UNRWA.

Cette décision reflète la reconnaissance du rôle vital que l’UNRWA joue dans le soutien aux réfugiés de Palestine et souligne l’engagement de l’Australie à contribuer à l’amélioration des conditions de vie de ces populations. La reprise du financement par l’Australie s’inscrit dans un contexte plus large de soutien international à l’UNRWA, malgré les défis et les controverses auxquels l’organisation doit faire face.

Focus: Qu’est ce que l’UNRWA?

Publicité

L’UNRWA, qui est l’acronyme de l’Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient, est une organisation humanitaire créée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1949. Sa mission principale est de fournir une assistance et une protection aux quelque 5,6 millions de réfugiés palestiniens enregistrés dans sa zone d’opération, qui comprend la Cisjordanie, la bande de Gaza, la Jordanie, le Liban et la Syrie.



Le mandat de l’UNRWA comprend une large gamme de services, notamment l’éducation, la santé, le secours social, l’infrastructure et le développement des camps de réfugiés, ainsi que les services de microfinance. L’UNRWA gère par exemple 711 écoles, avec environ 526 000 élèves, et 143 cliniques de soins de santé primaire.



L’UNRWA est financée presque entièrement par des contributions volontaires des États membres de l’ONU. Cependant, l’organisation fait face à des défis financiers importants et a souvent du mal à répondre à tous les besoins des réfugiés palestiniens.



Il est important de noter que l’UNRWA n’a pas pour mandat de résoudre la question des réfugiés palestiniens ou le conflit israélo-palestinien. Son rôle est principalement humanitaire et temporaire, en attendant une solution politique durable à la question des réfugiés palestiniens.

Quel rôle joue l’UNRWA au Liban?

L’UNRWA joue un rôle important dans l’amélioration des conditions de vie dans les camps de réfugiés palestiniens au Liban. Elle travaille à la réhabilitation des infrastructures existantes, comme les routes, les réseaux d’eau et d’électricité, et construit de nouvelles installations pour répondre aux besoins croissants de la population réfugiée.