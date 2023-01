Le procureur de l’environnement du Mont Liban, le juge Fadi Malkoun, a mis en examen le Conseil d’État pour le développement et la reconstruction et son dirigeant Nabil al-Jisr, ainsi que la société Jihad al-Arab et son dirigeant, annonce la chaine de télévision locale LBCI.

Ces derniers sont accusés d’avoir mis en place la décharge de Costa Brava sans approbation du ministère de l’environnement qui jugeait nécessaire de mener des études d’impact sur l’environnement.

Pour rappel, cette décharge, située à proximité immédiate de l’aéroport international de Beyrouth, menace la sécurité des avions en raison du fait que les déchets attirent de nombreux oiseaux. Par ailleurs, selon les réglementations internationales, aucune décharge de ce type ne peut être mis en place dans un périmètre de 10 kilomètres autour d’un aéroport.

Cette information intervient alors que le PDG de la MEA Mohammed Hout aurait demandé l’autorisation du ministère de l’intérieur pour mener une campagne d’élimination des nombreuses mouettes qui se trouvent à proximité des installations aéroportuaires. La précédente campagne avait couté la vie de 10 000 mouettes et autres volatiles, rappellent les activistes qui estiment que d’autres mesures pourraient être préconiser.