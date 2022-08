Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le président du Parlement Nabih Berry a accueilli le directeur général de l’Organisation arabe pour l’Education, la Culture et les Sciences (Alecso) Mohamad Ould Amar en présence du ministre sortant de la Culture Mohamad Wissam Mortada. Le directeur de l’Alecso a remis à son interlocuteur un trophée en signe de reconnaissance pour ses efforts dans l’accomplissement de sa mission

Il a par aillerus reçu successivement les ambassadrices du Canada et de la Finlande à l’occasion de la fin de leur mission au Liban.

Il a également conféré avec le directeur du FMI pour la région du Proche Orient et de l’Asie centrale, Jihad Azour.