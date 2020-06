La campagne “Awesome is for everyone” et la campagne “#danceAwesome” récompensées pour leur créativité dans la présentation du meilleur de Galaxy

Amman, Jordanie – 14 juin 2020 – Samsung Electronics Co., Ltd.a annoncé aujourd’hui qu’il avait été reconnu par les Design & Art Direction Awards (D&AD) 2020 de renommée mondiale au Royaume-Uni pour sa créativité dans la présentation des nouveaux smartphones Galaxy A.

La gamme de smartphones Samsung Galaxy A se concentre sur les fonctionnalités les plus importantes pour les utilisateurs, telles qu’un écran immersif, un appareil photo puissant et une autonomie de batterie longue durée, parfaitement adaptés aux personnes qui souhaitent libérer leur créativité et partager leurs expériences sur les réseaux sociaux.

Génial pour tout le monde

Avec la campagne “Awesome is for everyone”, Samsung a célébré la puissance de la créativité des smartphones au bout des doigts. Présentant une chanson simple et entraînante et des créations reflétant les dernières tendances numériques, la campagne publicitaire a attiré l’attention des jeunes consommateurs du monde entier.

Le défi #danceAwesome, lancé en partenariat avec le groupe K-pop BLACKPINK et la plate-forme de médias sociaux de partage de vidéos mobiles TikTok, a également suscité une réaction positive. Le défi des médias sociaux a capturé l’imagination des jeunes du monde entier, générant 4,7 millions de contenus vidéo créés par les utilisateurs et dépassant 20,2 milliards de vues sur TikTok.

Célébrer un nouvel outil créatif

Depuis près de 60 ans, le D&AD a récompensé ses “Pencil Awards” uniquement pour les campagnes de marketing de marque les plus imaginatives et les mieux conçues. Comme seules les idées qui résonnent avec un jury diversifié et distingué sont choisies, le fait de se voir attribuer un prix D&ADPencil est considéré comme une reconnaissance notable des idées inspirantes et créatives.

« Nous sommes ravis de voir une réponse aussi positive de l’industrie créative à ces histoires inspirées de la gamme Galaxy A », a déclaré Stephanie Choi, vice-présidente principale et chef de l’équipe marketing mondiale, Mobile Communications Business chez Samsung. « Les appareils Galaxy A ont été appréciés par nos utilisateurs ces dernières années. Fournir aux consommateurs des fonctionnalités impressionnantes qui sont vraiment importantes pour eux et voir le contenu qu’ils créent a été une expérience sensationnelle. Nous sommes ravis de voir ce qui va suivre dans les innovations et comment les créatifs les utilisent. »

Prix ​​D&AD

Samsung Galaxy A – #danceAwesome; Graphite Pencil / Divertissement / Utilisation du public / 2020

AWESOME is for Everyone; Wood Pencil/ Conception sonore et utilisation de la musique / Composition originale / 2020

