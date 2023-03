Le juge enquêtant sur les accusations de détournement de fonds convoquera également le frère de M. Salamé et un autre accusé, confirme une source judiciaire à The National

Le gouverneur de la Banque centrale du Liban, Riad Salamé, sera interrogé le 15 mars par le juge chargé d’enquêter sur les accusations portées contre lui pour détournement de fonds présumé, a déclaré une source judiciaire de haut niveau à The National.

L’affaire a été renvoyée au premier juge d’instruction de Beyrouth Charbel Abou Samra la semaine dernière après qu’un autre juge, Raja Hamoush, a inculpé M. Salamé, son frère Raja et son assistante et ancienne maitresse, Marianne Howayek, de détournement de fonds, faux, enrichissement illicite, blanchiment d’argent et violation de la législation fiscale.

Les accusations portent sur le détournement de plus de 330 millions de dollars de la Banque du Liban via un contrat attribué à Raja Salamé.

“Les auditions des deux autres accusés seront fixées après l’interrogatoire du gouverneur”, a précisé la source judiciaire.

Le juge Abou Samra peut alors décider de classer l’affaire ou, s’il estime que les preuves sont suffisantes, de déposer un acte d’accusation qui conduirait à un procès.

Riad Salamé a déjà été salué comme le gardien du secteur financier libanais, qui s’est maintenant effondré au milieu d’une crise financière sans précédent qui a commencé en 2019. Il fait l’objet d’une enquête pour blanchiment d’argent présumé par au moins six pays européens depuis 2020.

Les frères Salamé ont nié tout acte répréhensible.

Des responsables judiciaires européens se sont rendus au Liban le mois dernier pour interroger des témoins et recueillir des preuves dans l’affaire.

Ils devaient rentrer au début du mois mais leur voyage a été reporté pour donner au nouveau juge le temps d’examiner le dossier, a indiqué une source diplomatique.

Une nouvelle date pour leur visite n’a pas été annoncée et on ne sait pas s’ils seront à Beyrouth lorsque M. Salamé sera interrogé le 15 mars.

Article écrit par Nada Atallah Maucourant en anglais et publié sur https://www.thenationalnews.com/mena/lebanon/2023/03/06/lebanon-central-bank-governor-riad-Salamé-to-face-questioning-on -15-mars/.