ANI – Le Hezbollah a salué dans un communiqué, “l’opération martyre héroïque menée par le combattant martyr Khairy Alqam à Jérusalem occupée, qui a fait des dizaines de morts et de blessés parmi les colons ».

« Cette opération courageuse a embarrassé l’ennemi, a révélé la fragilité de sa sécurité et procédures, et a introduit la terreur et l’anxiété dans le cœur de son entité et de ses colons”, a-t-il dit.

Il a estimé que “cette opération est une réponse rapide, décisive et audacieuse à l’agression et au massacre commis par l’ennemi sioniste dans le camp de Jénine, et un coup dur porté au gouvernement corrompu et extrémiste”.

Le Hezbollah a exprimé sa “pleine solidarité avec le peuple palestinien, ses factions de la résistance et ses honorables moudjahidines, et son soutien absolu à toutes les mesures prises par les factions de la résistance palestinienne pour dissuader l’agression et défendre le peuple palestinien”.

Il a fermement condamné “les doubles standards injustes et rejetés pratiqués par certains gouvernements occidentaux et avec eux certains gouvernements arabes sur le massacre commis par l’ennemi sioniste dans le camp de Jénine ».

