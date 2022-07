Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le secrétaire général de « l’Organisation populaire nassérienne», le député Oussama Saad, a reçu vendredi dans sa résidence à Saïda le ministre sortant de l’Information

Ziad Makary.

Selon un communiqué du bureau de presse de M. Saad, “la visite a commencé à Bab Al Saraya Café, où ils ont pris un petit-déjeuner traditionnel, puis ont visité les vieux quartiers de Saïda », ajoutant que « le ministre a été informé du patrimoine et des lieux touristiques de la ville, exprimant sa grande admiration. pour l’histoire de Saïda et ses repères culturels et historiques ».

