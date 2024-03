Dans un contexte politique tendu au Liban, le ministre intérimaire des Affaires étrangères, Abdullah Bou Habib, a lancé une attaque virulente contre le Premier ministre Najib Mikati, l’accusant de l’isoler délibérément des affaires diplomatiques essentielles du pays. Cette révélation a été faite lors de l’interview de Bou Habib lors d’une émission TV. Ol n’a pas hésité à exprimer son mécontentement face à l’approche de Najib Mikati concernant la diplomatie libanaise.

Selon Bou Habib, l’envoyé américain Amos Huxtein préférerait éviter de traiter avec le ministère libanais des Affaires étrangères, une situation que le ministre attribue directement à l’attitude du Premier ministre. Bou Habib accuse Mikati de saper son rôle en empiétant sur les prérogatives de son ministère, une démarche qu’il considère comme une tentative de réduire son influence et celle de son département. “Mon temps ne tient pas compte du fait que nous sommes dans un pays pluraliste, et en tant que chrétien, je n’accepte pas ses actions parce qu’elles affectent la position chrétienne la plus élevée,” a déclaré Bou Habib, soulignant la dimension communautaire de la controverse.

Le ministre a également critiqué Mikati pour sa tendance à rencontrer seul des délégués internationaux, ainsi que pour son comportement lors de voyages à l’étranger, où il laisserait les ambassadeurs libanais en marge. Bou Habib voit dans ces actions un signe de malentendu et de malaise dans la politique étrangère libanaise, comme illustré par un épisode récent impliquant le ministre des Affaires étrangères de Chypre.

Sur le plan politique plus large, Bou Habib a évoqué ses relations avec d’autres figures politiques libanaises, notamment le président de la Chambre Nabih Berri, avec lequel il partage certaines vues mais diffère nettement de Mikati sur des questions clés telles que la perspective d’un conflit armé. Il a exclu la possibilité d’une guerre terrestre avec Israël, tout en critiquant les approches réductrices visant à ignorer les questions territoriales sensibles comme les fermes de Shebaa et les collines de Kfarshuba.

L’entretien a également touché à des enjeux de sécurité nationale, notamment la proposition d’augmenter les capacités de l’armée libanaise, et à des dossiers géopolitiques complexes tels que la situation en Syrie et le processus électoral présidentiel au Liban. Bou Habib a exprimé son scepticisme quant à l’élection d’un nouveau président sans un consensus interne au Liban, soulignant l’influence limitée mais réelle de la pression internationale sur ce processus.