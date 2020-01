Dans une vidéo publiée sur la page FB de “Thouwar 17 octobre”, un petit groupe de manifestants est entré dans le complexe Aïshti à Dora, où se trouvait le ministre des Travaux Publics et des Transports Youssef Finianos, et a réussi, en accusant le ministre de vol et de corruption et en criant “Thawra” (révolution), à l’expulser hors du magasin.

Le ministre a tenté de se justifier en indiquant qu’il a travaillé pendant trente ans en tant qu’avocat, et qu’il n’a pas volé le peuple, invitant les manifestants à s’asseoir avec lui autour d’un café et de discuter. Invitations refusées catégoriquement par les jeunes qui l’ont plaint pour son silence depuis plus de 90 jours.

الفيديو الكامل #لطرد وزير الأشغال #يوسف_فنيانوس من مطعم أيشتي… ✌️✌️#ثوار١٧تشرين✊ Posted by ‎ثوار ١٧ تشرين‎ on Sunday, 12 January 2020