Suite à la polémique sur l’attribution de postes notamment des vices-présidents de la Banque du Liban, le Premier Ministre a retiré le dossier des nominations du conseil des ministres qui s’est tenu ce jeudi au Palais Présidentiel de Baabda. Certaines sources indique qu’il souhaitait ainsi exprimer son rejet de quotas politiques alors que certains partis politiques comme le mouvement Marada menaçaient de se retirer de son gouvernement s’ils n’obtenaient pas gain de cause.

Ainsi, les 2 ministres liés à Sleiman Franjieh – Lamia Yammine, Ministre du Travail, et Michel Najjar, Ministre des Travaux Publics – étaient absents à la session qui s’est déroulée sous la présidence du chef de l’état. Lamia Yammine a cependant invité le gouvernement de mettre en place un mécanisme “scientifique et transparent” pour toutes les nominations administratives “loin des considérations sectaires”.

Ainsi, de source médiatique, on indique que Hassan Diab, qui décrit son cabinet comme technocratique, souhaiterait des nomination sur la base du mérite et de la compétence et non suite à un soutien politique.

Il s’agissait de désigner 13 hauts fonctionnaires notamment au sein de la Banque du Liban et des autorités de surveillance des banques.

Egalement à l’ordre du jour, le retour des libanais actuellement bloqués à l’étranger. L’opération devrait débuter le 5 avril prochain. Cependant, des soucis techniques sont à craindre, notamment en raison des mesures de quarantaines qui seront imposés à ces derniers.

Certaines sources évoquent également, le report de la date de la fin des mesures d’urgence sanitaire adoptée mi-mars par le gouvernement après la date du 12 avril.