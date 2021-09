Le propriétaire de la cargaison de 20 tonnes de nitrate d’ammonium intercepté dans la Békaa, Saadallah al-Solh, a confirmé auprès des services de renseignement de l’Armée Libanaise s’être procuré cette importante quantité auprès de Maroun Sakr, le frère d’Ibrahim Sakr, connu comme étant proche des forces libanaises en dépit des dénégations de ces derniers.

Il a également précisé ne pas être à son premier achat, indiquant que celui-ci en vendait généralement aux carrières comme explosifs.

Maroun Sakr introduisait ce nitrate comme engrais agricole, a-t-il poursuivi et non pour son usage réel, et cela de manière clandestine.

Pour l’heure, les analyses indiquent que le nitrate intercepté serait chimiquement différent et beaucoup plus récent de celui stocké dans le hangar 12 du port de Beyrouth, à l’origine du drame du 4 août 2020.

