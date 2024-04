Dans un climat de tension croissante, les services de sécurité libanais se sont mobilisés tard dimanche soir pour localiser Pascal Sleiman, coordinateur des Forces Libanaises à Jbeil, enlevé plus tôt dans la journée près de Haqel, dans la région de Jbeil. Selon les informations, Sleiman a été capturé par quatre individus armés alors qu’il se déplaçait de Kharbeh vers son village natal, Mayfouk. Bien que son téléphone portable ait été retrouvé plus tard sur une autre route, cette information n’a pas encore été officiellement confirmée.

Cet incident a provoqué des manifestations publiques à Jbeil, Amchit et Mastita, alors que les autorités, sous la houlette du Premier ministre par intérim Najib Mikati, du ministre de l’Intérieur Bassam Mawlawi et du commandant en chef de l’armée, le général Joseph Aoun, ont lancé une enquête approfondie.

Dans un communiqué publié sur la plateforme X, l’armée a annoncé : “Suite à l’enlèvement du citoyen Pascal Sleiman le 2024/4/7, la Direction du renseignement, après une surveillance sécuritaire, a réussi à arrêter un certain nombre de Syriens impliqués dans l’opération d’enlèvement. L’enquête se poursuit pour déterminer le lieu où se trouve l’otage et les motifs de l’opération.”

Le Premier ministre Mikati a appelé Mawlawi et Joseph Aoun, exhortant à une intensification des investigations et à une collaboration entre tous les services concernés, afin de localiser et de libérer Pascal Sleiman dans les plus brefs délais.

De son côté, le ministre de l’Intérieur a contacté la famille de M. Sleiman pour leur assurer que les services de sécurité ne ménageraient aucun effort pour le retrouver sans délai.

L’inquiétude et la colère montaient à mesure que les heures passaient. Certains craignaient que le kidnapping soit politiquement motivé, étant donné la présence du Hezbollah, un opposant politique des FL, dans la région.

Dans la nuit, des partisans des FL ont bloqué la route dans les deux directions sur l’autoroute de Jbeil, protestant contre l’enlèvement de Pascal Sleiman, tandis que des appels ont été lancés pour fermer tous les établissements commerciaux et autres dans la région de Jbeil le lundi.

À Mastita, une réunion de responsables et de députés des FL et du Kataeb a eu lieu à la base des FL pour suivre de près l’enquête, avec la participation ultérieure du leader des FL, Samir Geagea.

L’enlèvement de M. Sleiman a suscité une large condamnation. Samy Gemayel, leader du parti Kataeb, a mis en garde contre la nature alarmante de l’incident. Lui et le député Nadim Gemayel ont exhorté les forces de sécurité à agir rapidement et avec diligence pour assurer la libération de Sleiman. Gemayel a souligné l’audace de l’enlèvement, survenu en plein jour dans une zone résidentielle.

Michel Moawad, chef du bloc parlementaire du Renouveau, a mis en garde contre un retour à des chapitres sombres de l’histoire du Liban. Pendant ce temps, son collègue Waddah Sadek a appelé à la retenue, plaidant pour la confiance dans les capacités d’enquête des services de sécurité.

L’ancien député Fares Souaid a exprimé sa confiance dans les forces de sécurité, anticipant qu’elles démêleraient bientôt les circonstances entourant l’affaire. L’enlèvement de Pascal Sleiman marque un moment critique pour le Liban, mettant en lumière les tensions politiques et sécuritaires dans le pays. La communauté tant nationale qu’internationale observe attentivement, espérant une résolution rapide et pacifique de cette affaire troublante.