Au cours d’une conférence de presse à bord de l’avion le ramenant de Bahreïn, le Pape François s’est adressé aux hommes politiques libanais, les appelant à “laisser de côté vos intérêts personnels“, en raison de l’état actuel du Liban, confronté à une importante crise financière et économique et cela en l’absence de président de la république.

“Je ne veux pas dire de “sauver” le Liban, parce que nous ne sommes pas des sauveurs. Mais s’il vous plaît : soutenez le Liban, aidez-le pour qu’il sorte de cette mauvaise pente. Que le Liban retrouve sa grandeur“, appelle le Pape François qui s’était déjà exprimé lors de la messe qui s’est tenu ce dimanche au sujet du pays des cèdres:

“En voyant des fidèles du Liban présents, j’assure de ma prière et de ma proximité ce pays bien-aimé, si fatigué et si éprouvé, et tous les peuples qui souffrent au Moyen-Orient“, avait-il alors déclaré.