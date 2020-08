Pour rappel, la destruction du silo de blé du Port de Beyrouth et des 15 000 tonnes de blé qu’il contenait, suite à l’explosion d’un entrepôt situé juste à proximité de lui, soulève de vives inquiétudes au Liban, un pays déjà fortement impacté par la crise économique et alors que les stocks étaient déjà relativement bien entamés en dépit des promesses des autorités locales.

Our hearts remain with the people of #Lebanon.



To kick off our response, WFP is allocating 5,000 food parcels to affected families — enough to feed 5 people for one month with basic food items such as rice, pasta, pulses, tuna, oil, salt and tomato paste.https://t.co/ewRbcHJpTw