Beyrouth, le 6 mai 2023 : L’Assemblée générale ordinaire du Rassemblement de Dirigeants et Chefs d’Entreprises Libanais (RDCL) s’est tenue le vendredi 5 mai 2023 à 17 heures à l’ESA Business School – Clemenceau, Beyrouth. Cette assemblée avait pour objectif d’approuver les comptes du rassemblement pour l’année 2022, ainsi que de présenter aux membres les principales activités passées et futures. De plus, cette assemblée visait à élire six nouveaux membres du conseil d’administration, en remplacement des membres dont le mandat a expiré selon le règlement interne du rassemblement.

Avec un quorum légal d’environ 89 %, les comptes du rassemblement ont été approuvés, et six nouveaux membres du conseil d’administration ont été élus, à savoir Mmes Cristelle Boustany, nommée responsable des admissions, Joumana Saddi Chaya nommée responsable des chapitres à l’étranger, Dalia Jubaili, ainsi que MM. Cyril Arida, nommé vice-président, Nadim Daher, nommé trésorier, et Jean Tawile, nommé secrétaire général du rassemblement. Ces nouveaux membres rejoignent MM. Nicolas Boukather, président, Farid Homsi et Fateh Bekdache, ainsi que Mmes Hadia Minkara Safieddine, Joumana Dammous Salame et Roula Gharios Zahar. De plus, Me. Ghassan Moukheiber a été désigné avocat de l’association, et Doumani et associés commissaires aux comptes.

À cette occasion, M. Maxence Duault, directeur général de l’ESA Business School, a prononcé une allocution de bienvenue dans laquelle il s’est félicité de voir les hommes et femmes d’affaires libanais œuvrer sans relâche, en dépit de toutes les difficultés et crises que traverse le Liban, afin de poursuivre leurs activités et d’aider le pays à surmonter ses difficultés. Il a également exprimé son respect quant à l’engagement continu du rassemblement en vue de sauver Liban, tout en saluant l’organisation de ces élections exemplaires.

Pour sa part, M. Nicolas Boukather, président du RDCL, a remercié les membres pour leur engagement et l’ESA Business School pour son accueil, tout en soulignant ce partenariat important et historique qui lie les deux institutions. Boukather a aussi déclaré que l’adhésion au RDCL est désormais ouverte aux chefs d’entreprises non libanais, citant à ce titre M. Maxence Duault comme premier “ami du RDCL”. Boukather a de même tenu à remercier les six membres sortants du conseil, pour leur travail et leurs efforts qui ont aidé à développer le RDCL et à accomplir sa mission, considérant que tout ce que le RDCL a réalisé jusqu’à présent est le résultat du travail collectif des membres du conseil d’administration, avec l’aide des autres membres du rassemblement. Boukather a enfin exprimé son souhait que les critères suivis par le secteur privé légal, dynamique, transparent et digitalisé, soient adoptés comme modèle à suivre par le secteur public.

De son côté, le responsable Liban de la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), M. Khalil Dinguinzli, qui était invité d’honneur de l’assemblée, a évoqué les nombreuses activités menées par la BERD dans différents secteurs, dans le but d’aider le Liban à obtenir à nouveau des financements et à retrouver sa vitalité économique. Il a demandé aux membres présents de continuer a appuyer l’application immédiate d’un plan Libanais avec le fond monétaire international et de continuer à faire les efforts dans ce sens urgemment et à travailler pour le redressement du pays. Il a également exprimé son appréciation pour tout ce que les hommes et femmes d’affaires Libanais ont pu accomplir par eux-mêmes, sans obtenir de financement, malgré la crise, en construisant avec mérite un avenir meilleur et plus prospère pour le Liban.

En ce qui concerne les réalisations de l’assemblée en 2022, le secrétaire général sortant, Fadi Sawaya, a présenté un rapport détaillé mettant en évidence les principales activités et partenariats de l’assemblée au cours de cette année, notamment le lancement du projet ASPIRE, qui constitue une feuille de route stratégique et sectorielle développée en collaboration avec les instances économiques pour relancer l’economie; la signature d’accords avec l’ESA, l’ALBAC, USAID et d’autres; ainsi que la participation du RDCL à EXPO DUBAI 2022; et récemment l’ouverture des adhésions aux non libanais en tant qu’amis du RDCL; ainsi que l’ouverture de chapitres à Dubai et en France. Le rapport financier a été présenté par le trésorier, Nadim Daher, et a été approuvé par le commissaire aux comptes et les membres. M. Daher a considéré que l’année 2022 était une année charnière pour le rassemblement, marquée par de nombreux changements fondamentaux. De plus, il a révélé que le nombre des membres a observé une croissance de 75% lors des deux dernières années, en indiquant que le RDCL avait pour objectif de doubler le nombre de ses membres dans les deux prochaines années.

Il convient de mentionner que le RDCL a utilisé un processus de vote électronique pour ses élections pour la première fois depuis sa création. A ce titre, un programme spécial a été développé en collaboration avec le “Children Cancer Center”, avec la participation active de survivants qui ont collaboré sur le plan de l’organisation des élections. Dans ce contexte, l’assemblée a décidé de faire donation du coût du développement du programme au “Children Cancer Center”, afin de consolider la collaboration entre les deux institutions. Ce système électoral électronique visait à éviter tout genre de fraude ou de falsification. A ce titre, une société spécialisée dans la sécurité de l’information a été chargée d’assurer l’intégrité et la confidentialité électorales, de combattre toute possibilité de piratage informatique, de sécuriser le système et d’assurer le bon fonctionnement du logiciel et du processus de vote.