Le rôle néfaste de la France des croquemitaines Par Amar Djerrad

Publicité

M. Olivier Véran, en porte-parole du gouvernement français, lors d’une conférence de presse, s’est retrouvé dans une position embarrassante (1) sur le rôle de la France à Gaza, à la question et les faits présentés par une journaliste. Sa confusion montre le rôle néfaste joué par la France qui se retrouve dans une situation de compromission avec le sionisme ; reniant ainsi les fondements sur lesquels s’appuie la France contemporaine. Ce qui explique en grande partie sa perte d’influence dans le monde et en Afrique en particulier.

Des dirigeants entre le marteau sioniste et l’enclume du peuple

Les citoyens français – traditionnellement infaillibles quand il s’agit de souveraineté et de principes, ne peuvent pas empêcher cette gouvernance des coquins et des copains, en écartant tous ces croquemitaines qui leur interdisent même d’exprimer leur soutien aux Palestiniens ? Un simple exemple : durant la maladie du président Algérien les citoyens ont bien mis fin à une gouvernance irrégulière de son entourage (qualifiée de « Issaba », la bande; soutenue par intérêts par la France officielle) – qui a dirigé l’Algérie par « procuration » pendant au moins 6 ans – après de grandioses manifestations populaires pacifiques baptisées « hirak » sans qu’un seul incident grave n’ait eu lieu. Espérons que le retour des « Gilets jaunes » apportera les solutions souhaitées.

Publicité

Le semblant d’arrogance que les dirigeants français font transparaître n’est autre que l’expression de leur incompétence, sinon comment expliquer leur suivisme absolu sur les questions internationales et les décisions qui s’y prennent ! Des dirigeants arrivés à soutenir le colonisateur au lieu du colonisé ? A un point tel que ce sont des personnalités Juives qui défendent l’oppressé à leur place ? Comme ce rabbin qui a appelé à sauver la France (2), l’Europe et le monde du sionisme qui profane la terre sainte, la Palestine.

D’autres exemples de comportements anormaux utiles de citer :

– Celui du sulfureux Eric Zemmour d’ascendant des « Israélites indigènes d’Algérie » ayant renié leur origine pour devenir – grâce au décret Crémieux de 1870 (Isaac Jacob Adolphe Crémieux, ministre, sénateur et franc-maçon) – des citoyens français. Redevenu lui-même, en plus, citoyen Israélien, il ne cesse de pousser à la confrontation entre chrétiens et musulmans. Par ses voyages en Israel, il ne peut être qu’un agent sioniste de subversion bien introduit dans la presse et les rouages des institutions françaises !

– La déclaration d’E. Macron (Journal du Dimanche, 12 février 2017) conseillant qu’il « faut osciller entre humilité et arrogance. Si vous tombez d’un côté, vous devenez soit inefficace soit dangereux ». En oscillant entre les deux, on comprend que l’on doit rester dans l’inefficacité ou la dangerosité !

– Xavier Driencourt est né à Paris en 1954. Ayant commencé sa carrière en 1979, il ne devrait donc pas avoir de ressentiments envers l’Algérie, mais il se sent comme ce coq qui éprouve des douleurs à la place de la poule qui pond l’œuf ! Malgré ses 7 années en diplomate, il n’a rien compris à l’Algérie, malgré ses deux mandats. Son hostilité à l’Algérie est vue comme une réaction d’un fossoyeur à l’esprit imprégné de sectarisme et d’un racisme primaire suite à son ‘‘éviction’’ d’Algérie. Selon son « analyse prédictive », ‘‘l’effondrement’’ de l’Algérie l’inquiète dans le sens d’un risque d’une immigration massive du fait du « régime brejnévien d’Alger ». Chose qui n’est pas arrivée même du temps du terrorisme du FIS/GIA. Taraudé par la question de l’immigration et des visas il reconnait, dans cette interview sur Beur FM, (3) avoir proposé de demander à l’Algérie de ne pas exiger de « visa pour les Français nés en Algérie avant 1962 » (date d’indépendance de l’Algérie), mais à la question pourquoi il n’a pas inclus, en réciprocité, les Algériens nés en Algérie avant 1962 puisqu’ils étaient des Français, la réponse est un rictus de surprise.

– Selon l’armée israélienne il y aurait 4200 franco-israéliens, qui participent à la guerre. Qui va oser en France porter plainte contre ces Français engagés dans une armée étrangère ? Certainement qu’il y a soit participation active, mais dissimulée de la France, soit complicité arrangée entre « services » français et israéliens !

– Plus récemment, après l’assassinat du N° deux du Hamas au Liban, Macron n’a pas osé condamner comme de règle, se contentant d’un appel à « éviter toute attitude ‘escalatoire’, notamment au Liban ». Il est vrai qu’après être allé plier le genou « à Canossa » ou « à Knesset » devant Netanyahou dès les premiers jours, humiliant ainsi les Français, il n’y a plus de marge pour reculer ou oser ne serait-ce que de conseiller de ne pas tomber sous les coups des lois internationales ? Rappelons cette Déclaration d’E. Macron (4) du 22 mars 2022 à propos des lois internationales bafouées (Ukraine/Russie) en comparaison à sa visite en Israel pour soutenir Netanyahu.

– Des larbins de pseudos-journalistes et des médias aux ordres (5) sans principe et déontologie, qui soutiennent des criminels sionistes avec des manières viles et d’esclaves. Le « Canard enchaîné » s’est associé à cette espèce ‘bébête’ avec ce nauséabond titre « Retour des Allah akbarbares », d’un pauvre bougre nommé « Hervé M ». Heureusement que l’honneur est en partie préservé grâce à quelques patriotes qui combattent la désinformation et la manipulation par le biais de sites dits alternatifs.

– Ce benêt de Macias, un franco-sioniste-arabe infidèle, pour ses dires ingrats avec son « mon cœur bat pour Israel et pas pour la France » (6), soutenu par Messiha, un égypto-franco-arabe, renégat et sournois, avec ses propos orduriers (7) tentant de justifier grossièrement ceux de Macias.

– Il y a enfin cet ‘‘ex algérien’’, Mohamed Sifaoui, devenu français après sa ‘‘fuite’’ en 1999. Amateur d’argent « sans odeur », il a trouvé un créneau sioniste pour fructifier son larbinisme et son « anti-islamisme ». « Invité » par Frédéric Haziza à la ‘Radio J’ qui le présente en tant « qu’Algérien » (en ânonnant qu’il est français) cet « arabo-musulman », converti ‘‘sayan’’, a jugé rentable et opportun de taper sur les Palestiniens en déclarant ceci (8) «…Il n’y a ‘‘absolument’’ pas de génocide…ce que je défends c’est qu’Israel doit réaliser tous ses objectifs de guerre…j’espère que Netanyahu aura le courage politique de mener cette guerre …jusqu’à la neutralisation militaire du Hamas. Il faut en tuer le maximum ». ‘‘Mohamed’’ est le prénom du Prophète de l’Islam. Il serait plus en adéquation avec ses convictions s’il changeait de prénom, renonçait à la nationalité algérienne et ajoutait à la Française celle israélienne! Les Français doivent se méfier de ces espèces de caméléons apatrides dans leur esprit et infidèles.

Ces Juifs-sionistes, crypto-juifs ainsi que leurs soutiens ne risquent absolument rien quant aux sanctions ou au bannissement des médias contrairement aux vrais Juifs, clairvoyants – qui ne cessent d’éclairer et de dénoncer la nature moribonde du sionisme en expliquant l’injustice que subissent les Palestiniens et les manipulations dont font l’objet aussi bien les Juifs que les autres peuples – sont bannis des médias « mainstream » soit pour leur position connue, soit après un passage TV/radio, inconvenables à la doxa dominante. Comme cette brave Michèle Sibony (9) ou bien ce Rabbin Elhanan Beck pour qui « Israël est l’endroit le plus dangereux pour les Juifs » (10) et que « le 7 octobre n’a pas commencé le 7 octobre, mais en 1948 » ou encore cet impénitent antisioniste, le dépisteur des sayanim, le fustigeur de l’indolence arabe, le nommé Jacob Cohen ICI (11)et ICI (12).

Des personnes, moins connues, mais néanmoins fonctionnaires avisés, ont subi la répression la plus crasse comme ce Marc Granier, CRS à l’Elysée depuis 35 ans et opposant à l’ingérence sioniste, mis sous ‘‘contrôle psychiatrique’’ puis en détention, pour avoir lancé des accusations contre l’Etat et de hauts fonctionnaires (voir ses accusations sur cette vidéo) (13).

D’autres personnes connues risquent de subir la vengeance comme cet ancien député européen, Karim Zeribi, qui a bien recadré ses trois interlocuteurs journalistes (14) qui ont tenté de justifier ou couvrir, par leurs narrations, les massacres à Gaza, les destructions et le déplacement des Palestiniens. Des journalistes qui semblent là pour polémiquer afin de dissimuler l’épuration ethnique et le massacre, dans la continuité de ceux perpétrés par Irgoun, Haganah et Lehi.

La France, Israel, la Palestine et l’Afrique

Alors qu’Israel attise le conflit soutenu par les USA, et en partie par le Royaume Unis et la France, leur propagande fait en sorte que c’est toujours l’Iran qui en est la cause. Or ce pays ne cesse d’appeler à l’arrêt des exactions envers les Palestiniens et de mettre en garde contre une « expansion des fronts de guerre » sans que ces pays ne s’en inquiètent. L’Iran ne nie pas son soutien à l’axe de la résistance, mais sans être directement impliqué militairement. Il n’est d’ailleurs pas le seul. Ce n’est que lorsque le génocide en cours a été divulgué et documenté, l’expulsion des habitants de Gaza acté, l’opinion mondiale ayant condamné fermement Israel, que ces soutiens changent de position, réfutant les actions d’Israel tout en le soutenant, comme ce commentaire équivoque de Catherine Colonna sur CNN : « Ces appels sont irresponsables … nous éloignent d’une solution … allaient à l’encontre des intérêts à long terme d’Israël … que la France était déterminée à éviter une nouvelle escalade de la situation de la part de toutes les parties… ». On fait quoi alors devant l’impasse vers laquelle mène Israel ; quand il n’y a pas d’état palestinien en conformité avec le droit international, pas de respect des accords, pas de négociation ; quand il veut toute la Palestine en s’employant à expulser ses habitants ; quand il exige qu’on le soutienne sans commentaires. Les autorités françaises acquiescent en relayant la narration sioniste.

Catherine Colonna doit savoir que les sionistes d’Israel tuent entre 100 et 250 civils par jour; que même s’ils en tuent 1000 par jour, il leur faudra 07 ans pour exterminer ceux de Gaza ; d’où leur volonté de les déplacer … chez les voisins !

L’influence sioniste en France va jusqu’à faire proposer une loi complétant « le cadre pénal sanctionnant l’antisémitisme » incluant ceux « qui auront contesté l’existence d’Israel », « injurié Israel », « provoqué à la haine à l’égard d’Israel ». Même ses lois, reconnues “démocratiques”, ont été perverties à un point où elle n’est plus maîtresse de sa politique ! Les sionistes ‘‘font la loi’’ en France ! Israel et le sionisme étant l’émanation de l’Occident, ils peuvent donc se permettre ces injonctions. Comme cette initiative de 16 sénateurs/trices (15), visant à assimiler antisionisme et antisémitisme comme le suggère E. Macron lorsqu’il a déclaré (16) que « nous ne céderons rien à l’antisionisme, car c’est la forme réinventée de l’antisémitisme ». Une idée qui ne vient pas de son intelligence, mais des pressions sionistes du CRIF. Sur ce sujet de l’antisémitisme, il est bon de rappeler 02 vidéos » où Roger Dommergue (endocrinologue et écrivain) est intervenu. Dans l’une, il dit que « L’antisémitisme est dans le Juif » (17) en mettant en garde ses coreligionnaires juifs.

On peut imaginer leur degré d’aliénation en prenant l’exemple de Netanyahu dans ce débat où il prétend être le meneur (18) ou cette déclaration biscornue de l’avocat d’Epstein, Dershowitz, (19) (lui-même ayant ‘‘visité’’ « l’île de la pédophilie » – Iles Vierges) qui estime qu’il est ‘‘antisémite’’ de vouloir consulter la liste d’Epstein. Il n’est donc pas étonnant que les sionistes piétinent allègrement toutes les valeurs, toutes les lois, crachent sur toutes les autres religions et les ‘‘ONG’’, imposent leurs lois scélérates à l’Occident, s’emploient à leur faire légiférer que toute critique du sionisme et d’Israel doit être considéré « antisémite » si eux le jugent ainsi ! Ce comportement est dans l’âme du sionisme comme le prouvent ces deux citations sionistes sur la haine et le racisme (20): « Entre nous, il doit être clair qu’il n’y a pas de place pour les deux peuples dans ce pays… il n’y a pas d’autre moyen que de transférer les Arabes vers les pays voisins, il ne faut pas laisser un seul village, pas une seule tribu. » (Yosef Weitz du Fonds national juif, journal intime, 1940). « Je jure que si j’étais juste un civil israélien et que je rencontrais un Palestinien, je le brûlerais et je le ferais souffrir avant de le tuer. D’un seul coup, j’ai tué 750 Palestiniens (à Rafah en 1956). Je voulais encourager mes soldats en violant des filles arabes, car la femme palestinienne est une esclave pour les Juifs …et personne ne nous dit ce que nous devons faire, mais nous disons aux autres ce qu’ils doivent faire. » (Ariel Sharon, dans une interview avec le général Ouze Merham, 1956). Ou bien ce rabbin extrémiste, Eliezer Kashtiel, qui croit aux vertus du racisme (21) ou encore cette vidéo où des rabbins donnent « raison à Hitler(22) qui s’est juste trompé de race supérieure ». Hitler a bien disparu pour ces raisons ! Ces déclarations n’inquiètent pas la doxa occidentale, dont la France.

Parmi les crimes de guerre que ne voit pas Macron et ses affidés, voici par exemple, sur ces deux vidéos ; un haut fait d’armes (23) accompli par un « sniper » de la brave armée sioniste tirant sur une femme avec un drapeau blanc et un véhicule qui a roulé sur le cadavre d’un Palestinien abattu ! On parle de l’armée Tsahal ! (Pour l’anecdote, le hasard a fait qu’en inversant les lettres, on obtient ‘‘la hast’’, une arme préhistorique aussi archaïque que la ‘‘morale’’ de cette armée). L’intelligence de Macron est-t-elle bloquée au point d’occulter ces actes barbares et de nier le droit qui dit que c’est aux colonisateurs de quitter les terres usurpées et non aux colonisés de les abandonner ? Les lois de tous les pays expulsent le squatteur d’une maison et non son propriétaire, non ? Le monde sait que les sionistes veulent que le droit international soit adapté à leur idéologie, objectifs et travers.

Ceux qui gouvernent la France « démocratique » ne peuvent pas voir et accepter la réalité en cours à Gaza et dire la vérité au lieu de faire l’autruche ? Pas de courage ? Perte de souveraineté ? Au moins perroqueter ce que rapportent des Juifs eux-mêmes ! A l’exemple de Gideon Levy dans un article sur Haaretz du 31/12/2023 intitulé : « Il est impossible de décrire le degré de mort et de destruction à Gaza » publié par « Les 7 du Québec » (24). Extrait : « Le mal ne peut plus être caché … Même la combinaison gagnante israélienne de victimisation, de Yiddishkeit, de peuple élu et d’Holocauste ne peut plus brouiller les pistes… Le propagandiste qui pourrait expliquer l’assassinat de 162 enfants en un jour – un chiffre rapporté par les médias sociaux cette semaine – n’est pas encore né, sans parler de l’assassinat de quelque 10 000 enfants en deux mois…»

On ne doit pas oublier que la France a commis des génocides en Afrique ; il est donc douteux qu’elle ne soutienne pas, avec la façon qu’elle le fait, son semblable, Israel. Rappelons : le génocide camerounais (25) entre 1954 et 1970 ; son rôle dans le génocide au Rwanda (26); les massacres du 08 mai 1945 (27) en Algérie ; les razzias du général Lamoricière à la terre brûlée (28) ; les massacres à Madagascar (29) en 1947.

A défaut d’une politique intelligente, honnête et régulière, surtout en Afrique subsaharienne, la France a bien perdu ce qui a fait d’elle une puissance, qui lui a permis d’accumuler des richesses et de vivre au-dessus de ses moyens ! Autres temps, autres mœurs. Au lieu de remettre en cause leur politiques et attitudes, le magazine Marianne (30) relaie l’idée que la cause vient de la main de La Chine, la Russie et la Turquie qui « ont entrepris de nous chasser d’Afrique par tous les moyens possibles. Cependant, 62% des Français sont pessimistes pour les relations entre la France et l’Afrique (31) et 60% n’ont pas confiance en Emmanuel Macron pour mettre en place « une nouvelle relation, équilibrée, réciproque et responsable ».

L’état de la France

Ceux qui, de Biden à Rishi Sunak à Macron, n’ont pas eu la sagesse et l’intelligence de raisonner leur partenaire pour freiner sa dérive diabolique verront bientôt les conséquences de leur parti-pris car, comme prévisible, les États-Unis et le Royaume-Uni, ont décidé, sans être agressé, d’attaquer illégalement le Yémen pour les intérêts d’Israel (et l’enhardir) et non pour « sauvegarder le commerce maritime international ». L’extension du conflit commence donc.

Les dirigeants de France seraient bien avisés s’ils évitaient l’activisme débridé, qui leur vaut des ennemis intérieurs et extérieurs, et s’occuper des intérêts de leur pays et de leur peuple, dont une partie sombre dans la pauvreté.

Selon les estimations de l’Insee de 2021, (32) il y aurait 9,2 millions de pauvres (14,5%), vivant sous le seuil de pauvreté monétaire fixé à 1158 euros par mois dont la moitié a un niveau de vie inférieur à 924 euros par mois. Une autre source, comme la fondation Abbé Pierre, datant de février 2023, signale que 1,6 million de personnes pauvres échappent aux statistiques de l’Insee. Les raisons sont multiples, dont l’inflation, les sanctions contre la Russie et la planche à billets. Une enquête de l’Ifop (33) a rapporté qu’au 10 du mois, et après les charges, 31% des Français déclarent qu’il leur reste moins de 100 € sur leur compte en banque, se retrouvant avec un « reste à vivre » insuffisant pour s’alimenter correctement. 10% admettent être à découvert.

L’état de pauvreté est démontré, aussi, par les ‘‘écologistes’’ en faisant passer une proposition de loi autorisant la location de voitures destinées à la casse (34), donc des voitures polluantes, afin d’aider les ménages modestes. Ajoutons les graves problèmes auxquels sont confrontés les agriculteurs (35) qui « dénoncent les normes administratives et la concurrence ‘‘déloyale’’ de certains pays européens ainsi que les taxes et contraintes qui les étouffent » au profit de l’industrie agro-alimentaire.

En fin de compte, c’est toujours les simples citoyens qui se retrouvent dans la précarité du fait de la politique irrationnel de leurs dirigeants.

Selon la Banque de France, (36) l’inflation a atteint une moyenne annuelle de 5,7 % en 2023. Le taux de croissance est estimé à 0,8 % pour 2023 avec une prévision de 0,9 pour 2024. Pour ce qui est des défaillances d’entreprises (37), la Banque a enregistré une progression atteignant un total de 55 492 à fin décembre 2023 dont 55.435 sont des PME.

Quant à la dette publique, l’INSEE a enregistré, (38) à la fin du troisième trimestre 2023, une dette publique de 3 088,2 Md€, soit une augmentation de 41,3 Md€, après +34,5 Md€ au trimestre précédent. Elle représente 111,7 % du PIB. Une augmentation résultant de celle de l’Etat (2510,2 Md€), par l’émission des titres obligataires principalement de long terme.

Finalement, que gagne la France avec cette entité scélérate après avoir fait sombrer son économie en suivant les USA dans leur guerre, par proxy, en Ukraine ? Elle perd aussi avec le sionisme. Participe-t-elle au financement des pertes d’Israel actuellement ? Face seulement à la résistance palestinienne, des analystes constatent déjà les pertes colossales que subit l’économie de l’occupant israélo-sioniste (39). Ils les estiment à 220 millions de dollars/jour, totalisant environ 18 milliards de dollars en 3 mois. Dans 5 à 10 mois (dit-on, selon LCI), le coût pourrait atteindre 50 milliards de dollars (soit 10% du PIB) et ce, sans que les groupes de résistance, dans l’expectative, n’entrent en guerre ! S’attend-elle à ce qu’Israel termine rapidement sa « guerre » en atteignant ses objectifs comme il le fait croire ? On ne gagne pas des guerres par des mises en scène, des propagandes ou des déclarations à l’emporte-pièce, comme c’est le cas des Atlantistes en Ukraine, reproduites par les sionistes en Palestine. Ces comportements dévoilent plutôt une impression d’échec qui galvanise l’adversaire.

Lorsqu’on perd le sens de la morale, de la justice, de la mesure et les principes, les fondements s’effondrent et c’est la décadence. Dans le cas du sioniste, c’est la disgrâce de son idéologie colonialiste, son essence ; c’est-à-dire la dissolution d’Israel.

Le mal est le fait de l’homme ; il est temporaire. Il est toujours rattrapé par la justice qui lui fera payer ses méfaits. C’est comme si ces génocidaires et leurs soutiens ont été aveuglés par le même ‘oracle’ qui les maintient dans leur impasse autodestructrice, afin de hâter eux-mêmes leur déchéance. Tant mieux !

A propos de justice et la plainte en cours auprès de la CPI, nous voilà revenus à l’époque du Far West ! Les Etats-Unis menacent la CPI (40) (et son personnel) si elle condamne Israel. Si ce génocide est reconnu, c’est leur poulain/gendarme, sur lequel repose leurs stratégies vitales, qui risque de disparaître !Si cette Cour ne condamne pas, malgré les preuves, alors l’holocauste, les génocides passés, la colonisation, l’esclavage etc. n’auront jamais existé! La suite risque d’être palpitante!

A D

Notes :

(1) https://youtu.be/9_XtnxRf480?si=NaulmhWm5ZLi0Y-x

(2) https://www.facebook.com/reel/675144634731537

(3) https://www.youtube.com/watch?v=CtJ4tPxGWlI

(4) https://www.facebook.com/reel/902821014439188

(5) https://www.facebook.com/reel/1295973537779263

(6) https://twitter.com/oumma/status/1743617864450339247?

(7) https://twitter.com/jeanmessiha/status/1743653895350493657?

(8) https://www.tiktok.com/@informerautrement/video/7321366883947629856?

(9) https://youtu.be/L0OehNkYFBY

(10) https://www.youtube.com/watch?v=Apq0Jw1a-Ao

(11) https://www.youtube.com/watch?v=GSZPJdosWlE&t=576s

(12) https://www.youtube.com/watch?v=fscahxlz08Y

(13) https://twitter.com/miketjrsdebout/status/1743673788061958426?s

(14) https://www.youtube.com/watch?v=0-_p0dMHRbo

(15) https://www.aa.com.tr/fr/monde/france-des-s%C3%A9nateurs-d%C3%A9posent-une-proposition-de-loi-visant-%C3%A0-p%C3%A9naliser-l-antisionisme/3042852

(16) https://www.marianne.net/agora/humeurs/pourquoi-assimiler-l-antisionisme-l-antisemitisme-est-inepte-et-dangereux

(17) https://www.youtube.com/watch?v=fU05dqJvf7g

(18) https://twitter.com/kcirtap56890/status/1743275492617150782?s

(19) https://twitter.com/dubreuilhmarcel/status/1742978746326606317?s

(20) http://www.miftah.org/Display.cfm?DocId=1837&CategoryId=21.

(21) https://www.youtube.com/watch?v=9nCfs7AcTjc

(22) https://www.youtube.com/watch?v=28B8vtLsDRs

(23) https://www.lelibrepenseur.org/larmee-sioniste-tire-sur-une-maman-avec-un-drapeau-blanc-et-roule-sur-un-cadavre-dun-palestinien-abattu/

(24) https://les7duquebec.net/archives/288776

(25) http://negronews.fr/culture-le-genocide-camerounais-par-larmee-francaise/

(26) https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%B4le_de_la_France_dans_le_g%C3%A9nocide_au_Rwanda

(27) https://www.youtube.com/watch?v=vQan3qh1W00

(28) http://lecourrier-dalgerie.com/la-barbarie-coloniale-de-la-france-en-algerie-des-razzias-du-general-lamoriciere-a-la-terre-brulee-du-marechal-bugeaud/

(29) https://www.humanite.fr/1947-un-massacre-colonial-francais-madagascar-634021

(30) https://www.marianne.net/monde/afrique/desinformation-medias-anti-france-la-russie-muscle-son-influence-en-afrique

(31) https://www.odoxa.fr/sondage/deplacement-demmanuel-macron-en-afrique-des-francais-aussi-sceptiques-que-pessimistes/

(32) https://www.insee.fr/fr/statistiques/7710966

(33) https://twitter.com/IfopOpinion/status/1664197861813239808

(34) https://lesmoutonsenrages.fr/2024/01/11/la-france-sappauvrit-car-ses-politiciens-sont-de-plus-en-plus-stupides/

(35) https://lherminerouge.fr/echos-des-luttes-economiques-et-sociales-prc-8-01-24/

(36) https://www.banque-france.fr/fr/publications-et-statistiques/publications/projections-macroeconomiques-decembre-2023

(37) https://www.banque-france.fr/fr/statistiques/defaillances-dentreprises-dec-2023-dec-2023

(38) https://www.insee.fr/fr/statistiques/7739721

(39) https://twitter.com/GazaNewsPlus/status/1742577191911645663(40) https://www.facebook.com/reel/3187068134757494

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and tap on selected text.