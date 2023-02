Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Un sommet spirituel des chefs religieux chrétiens a été tenu à Bkerké, à l’invitation du patriarche maronite, le cardinal Béchara Boutros Raï.

Les prélats ont exprimé dans un communiqué leur profonde inquiétude à l’égard de la crise socio-économique qui s’amplifie du jour au lendemain, ainsi que leur solidarité avec le peuple qui souffre.

Ils ont également déploré la chute vertigineuse de la monnaie nationale et le recul des revenus des familles libanaises, dans un contexte d’augmentation du taux de chômage et de baisse des conditions de vie.

Selon le communiqué, maintenir cette situation périlleuse est intolérable. «Pour ces raisons, nous demandons aux responsables de trouver les solutions à ces tragédies», a ajouté le texte.

Et de poursuivre que les prélats ne peuvent tolérer la mauvaise gestion du pays par les responsables et la corruption qui sévit partout, ce qui pousse les jeunes à émigrer ou à recourir à la rue pour exprimer leur douleur et réclamer leurs droits.

Et le texte de rappeler que poste de la présidence est vacant depuis trois mois, en raison de l’échec du parlement d’élire un président. «Cette réalité est inacceptable et contredit l’essence de la Constitution et les bases de la souveraineté et de l’indépendance», a clamé le texte.

«La base de l’entité libanaise et la source de sa force unique réside dans le partenariat national islamo-chrétien. Nous sommes confiants en la solidarité des chefs des communautés islamiques avec nous», ont expliqué les prélats.

Ils ont enfin demandé au parlement d’accélérer l’élection du président de la République, exhortant le patriarche Raï à inviter les députés chrétiens à tenir une réunion à Bkerké, pour les inciter à prendre des initiatives, aux côtés des députés musulmans, pour élire le président de la République dans les proches délais.

