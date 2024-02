Dans son dernier rapport annuel, l’Economist Intelligence Unit (EIU) a positionné le Liban au 112ème rang sur 167 pays dans son Indice de Démocratie pour 2023. Cette année, le pays a vu une légère amélioration, montant de trois places par rapport à l’année précédente, où il était classé 115ème. Au sein de la région arabe, le Liban s’est également amélioré, passant de la dixième à la huitième place. Cependant, cette progression reste modeste face aux multiples défis politiques et économiques qui continuent d’ébranler le pays du Cèdre.

L’indice de l’EIU mesure la qualité de la démocratie dans chaque pays en se basant sur soixante indicateurs répartis en cinq catégories clés : le Processus électoral et le Pluralisme, les Libertés civiles, le Fonctionnement du gouvernement, la Participation politique, et la Culture politique. Le score global d’un pays est la moyenne des scores obtenus dans ces cinq domaines. Malgré son ascension dans le classement général, le Liban a vu son score diminuer de 12% dans la catégorie du Processus électoral et Pluralisme, soulignant les difficultés persistantes dans la gestion des élections et la diversité politique.

Sur une échelle de 10, le score du Liban s’est établi à 3,56 points, le plus bas depuis la création de l’indice en 2006. Ce recul est particulièrement préoccupant lorsque comparé au score moyen mondial de 5,23 points. Par rapport à ses voisins, le Liban dépasse toutefois la moyenne des pays du Conseil de Coopération du Golfe, qui est de 2,98 points, et se situe juste au-dessus de la moyenne non-GCC des pays arabes, à 3,13 points.

Selon l’EIU, le Liban est considéré comme ayant un système plus démocratique que des pays tels que le Mozambique, le Koweït et la Palestine, mais moins démocratique que le Kirghizistan, l’Algérie et le Qatar. L’analyse détaillée de l’EIU met en lumière la complexité du paysage politique libanais, marqué par une diversité sectaire et une tradition de consensus précaire.

Le rapport souligne également que 17 autres pays arabes sont classés dans la catégorie des “Régimes autoritaires”, tandis que le Liban, avec la Tunisie et la Mauritanie, est considéré comme un “Régime hybride”. Ces classifications reflètent la variété des systèmes politiques au sein de la région, allant des monarchies absolues aux républiques à parti unique, avec le Liban représentant un cas unique de démocratie consociative fragilisée par des divisions internes et des interférences externes.