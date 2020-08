Le groupe Air France KLM qui dessert le Liban a indiqué fermer les portes de ses bureaux, très endommagés suite à l’explosion du Port de Beyrouth, le 4 août dernier, indique Mathieu Tettaud, Directeur général Air France KLM Proche-Orient.

La compagnie adresse également sa solidarité au peuple libanais.

Suite à l’événement qui a endeuillé notre ville bien-aimée de Beyrouth, l’équipe d’Air France KLM, tient à exprimer sa solidarité avec le peuple libanais. ‘’ J’exprime mes plus profonds regrets pour cet événement sans précédent et j’espère que vos familles, vos proches et vos équipes sont en sécurité. Je suis convaincu que le Liban est capable de se relever ” Mathieu Tettaud, Directeur général Air France KLM Proche-Orient. ‘’ Toutes nos pensées sont avec vous et vos familles, Air France restera engagée à soutenir le peuple libanais” Albert Barsoum, Responsable de ventes. Nous sommes heureux que l’équipe d’Air France KLM à Beyrouth soit en sécurité, malheureusement, le bureau en ville est très endommagé et fermé jusqu’à nouvel ordre.



Cependant, en dépit des circonstances exceptionnelles, la liaison avec Paris reste maintenue tout comme un centre-d’appel au Liban.

Suite aux évènements qui ont affecté notre chère ville de Beyrouth, nous tenons à vous exprimer toute notre solidarité. Pour tous vos renseignements, nos bureaux ayants été endommagés, nous restons à votre service via notre centre d’appel au 01369201 tous les jours de la semaine, y compris les samedis et dimanches. L’horaire d’ouverture: Du Lundi au Vendredi de 08h à 17h, et les samedis et dimanches de 09h à 17h ou notre site airfrance.com.lb. La liaison de et vers Paris est maintenue.