Le ministre sortant de l’intérieur a indiqué que ses services sont prêts à organiser les élections municipales dans les délais impartis et de publier les circulaires nécessaires à cet effet. Il a cependant appelé le gouvernement à obtenir les fonds nécessaires et à achever les préparatifs administratifs et à ce qu’aucun parti n’entrave le processus électoral.

