Le Liban traverse depuis octobre 2021 une période de vide présidentiel, une situation qui accentue la crise politique dans un pays déjà en proie à de multiples difficultés économiques, sociales et sanitaires. Dans ce contexte précaire, Samir Geagea, le chef du parti “Forces libanaises”, a fait une déclaration sur l’état actuel des élections présidentielles au Liban, soulignant l’impasse politique qui paralyse le pays.

Geagea insiste sur le fait que, constitutionnellement et pratiquement, l’élection présidentielle reste une élection, qu’elle se déroule avec ou sans accord préalable entre les partis. Il rappelle que depuis plus d’un an et cinq mois, son parti a tenté de trouver un consensus parmi les blocs parlementaires pour mener à bien des élections démocratiques. Malheureusement, ces efforts ont été systématiquement contrecarrés, que ce soit par la perturbation des sessions d’élection ou par l’échec à s’accorder sur une “troisième option” ou un candidat commun.

L’opposition, selon Geagea, a réussi à s’unir autour d’un premier et d’un second candidat, une démarche qui n’a toutefois pas permis de progresser face à la résistance d’une partie des blocs parlementaires. Ces derniers, fidèles à leur candidat, l’ancien ministre Suleiman, n’ont pas bougé d’un iota, empêchant toute avancée vers l’élection d’un nouveau président.

Il critique ouvertement ceux qui estiment qu’un dialogue préalable est nécessaire pour procéder à l’élection, les accusant implicitement de bloquer le processus électoral. Pour lui, conditionner l’élection présidentielle à l’acceptation de candidats spécifiques revient à dire qu’il n’y aura pas de présidence si les conditions ne sont pas remplies, une posture qu’il juge totalement inacceptable.

Cette prise de position de Samir Geagea reflète la profondeur de la crise politique au Liban, où le blocage institutionnel menace non seulement la stabilité du pays mais aussi son avenir démocratique. Le vide présidentiel, qui dure depuis plus de seize mois, témoigne de l’incapacité des forces politiques à s’accorder sur un leader capable de conduire le pays hors de ses multiples crises.