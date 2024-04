La communication continue, directe et indirecte, entre le médiateur américain Amos Hochstein et le président de la Chambre des députés libanaise, Nabih Berri, concernant le conflit frontalier entre Israël et le Hezbollah. Une source diplomatique a partagé avec le quotidien Nidaa al-Watan que la pierre d’achoppement actuelle est l’insistance israélienne sur une approche progressive dans la mise en œuvre de la Résolution 1701, qui préconise une application graduelle.

« Cela signifie que la partie israélienne souhaite négocier la mise en œuvre de chaque article de la résolution, ce qui indique une volonté de gagner du temps et cela pourrait prendre des années. Cette méthode est rejetée par le Liban, car ce qui est nécessaire c’est de mettre en œuvre la résolution en une seule fois et sans aucun calendrier », a ajouté la source.

Le Secrétaire d’État américain Antony Blinken a déclaré que la France et les États-Unis travaillent quotidiennement ensemble pour éviter un conflit entre Israël et le Hezbollah au Liban. « Un conflit dont nous sommes convaincus que ni les Israéliens, ni le Hezbollah, ni le Liban, ni l’Iran ne souhaitent », a ajouté Blinken lors d’une conférence de presse conjointe à Paris avec son homologue français Stéphane Séjourné.

« Nous coordonnons étroitement nos efforts en ce qui concerne le Liban et essayons de prévenir toute propagation du conflit là-bas, en cherchant une voie diplomatique », a précisé Blinken.

De son côté, Séjourné a indiqué que Paris cherche à éviter « toute escalade régionale ». « J’ai en tête le Liban. La France a fait des propositions qui ont été favorablement accueillies par nos partenaires libanais. Et je continuerai de parler à toutes les parties intéressées, et tous les acteurs doivent prévenir toute escalade », a-t-il ajouté.