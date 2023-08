Riad Salamé a quitté ses fonctions le 31 juillet après trois décennies de travail

Les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni ont prononcé jeudi des sanctions contre l’ancien gouverneur de la Banque centrale du Liban, Riad Salamé, et ses proches collaborateurs.

M. Salamé, qui a quitté ses fonctions le 31 juillet après trois décennies de travail, est recherché par la France et l’Allemagne et vilipendé par beaucoup après des années de crise financière.

Le citoyen franco-libanais , 73 ans, est largement considéré comme l’un des principaux responsables du krach économique du pays, que la Banque mondiale a qualifié de l’un des pires de l’histoire récente.

Il fait l’objet de plusieurs enquêtes nationales et internationales pour le détournement présumé de 330 millions de dollars de la banque centrale du Liban canalisés dans l’immobilier à travers l’Europe et le Royaume-Uni, où plus de 120 millions de dollars d’actifs qui lui sont associés ont été gelés.

M. Salamé a nié à plusieurs reprises les allégations et tout acte répréhensible et a défendu son héritage à la banque.

Jeudi, trois pays ont pris des mesures contre M. Salamé et ses associés.

Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du Trésor américain l’a placé sur la liste des ressortissants spécialement désignés et des personnes bloquées. Le Trésor américain a déclaré que les “actions corrompues et illégales de M. Salamé ont contribué à l’effondrement de l’État de droit au Liban”.

“En utilisant sa position pour s’enrichir, sa famille et ses associés en violation apparente de la loi libanaise, Salamé a contribué à la corruption endémique du Liban et a perpétué la perception que les élites au Liban n’ont pas besoin de respecter les mêmes règles qui s’appliquent à tous les Libanais, », a déclaré Brian Nelson, sous-secrétaire du Trésor chargé du terrorisme et du renseignement financier, dans l’avis publié sur le site Internet du département du Trésor américain.

L’ancienne assistante de M. Salamé, Marianne Hoayek , son fils Nady Salamé, son frère Raja Salamé et sa compagne amoureuse Anna Kosakova ont également été sanctionnés.

Mme Hoayek et M. Kosakova ont été mis en examen en France pour blanchiment organisé.

Nady Salamé était l’un des administrateurs de plusieurs sociétés enregistrées au Luxembourg qui ont réalisé des acquisitions de plusieurs millions de livres au Royaume-Uni, en Allemagne et en Belgique.

Le National a précédemment rapporté des propriétés évaluées à plus de 4,5 millions de dollars aux États-Unis liées à Raja Salamé.

“Cela signifie que ces avoirs, ainsi que tous les autres biens meubles ou immeubles aux États-Unis liés à l’individu sanctionné, sont désormais saisis”, a déclaré Karim Daher, panéliste de Facti et avocat international.

Les sanctions de l’OFAC interdisent aux gens de conclure des transactions en dollars américains.

“Cela signifie qu’aucune banque internationale ne risquerait de maintenir des liens financiers avec Riad Salamé et ses associés”, a ajouté M. Daher.

“Cela pourrait potentiellement s’étendre à des personnes proches d’eux mais pas sous sanctions, car ils pourraient agir en tant que porte-parole possibles et faciliter les transferts en leur nom.”

L’avocat a également noté que cela pourrait représenter une opportunité pour les États-Unis, qui s’étaient jusqu’à présent abstenus d’engager des mesures judiciaires, de collaborer avec la justice européenne.

La France, le Luxembourg, l’Allemagne, la Belgique, le Lichtenstein et la Suisse travaillent sur l’affaire depuis 2021, soutenus par l’Agence de l’Union européenne pour la coopération en matière de justice pénale, pour démêler le réseau complexe d’avoirs, de comptes et de propriétés liés à M. Salamé.

“La coopération américaine pourrait permettre de retracer les opérations financières effectuées en dollars depuis une décennie, ce qui permettrait une compréhension plus complète des mouvements financiers”, a déclaré M. Daher.

Le Royaume-Uni et le Canada augmentent la pression

Le Canada et le Royaume-Uni ont également annoncé des sanctions contre M. Salamé.

En mars 2022, 36,5 millions de livres sterling d’actifs immobiliers liés à la famille Salamé ont été saisis au Royaume-Uni à la demande de la justice française.

« Riad Salamé et ses proches ont volé au peuple libanais et l’ont privé de ressources cruciales pour sa stabilité économique et sociale », a écrit Lord Tariq Ahmad, ministre d’État britannique.

Le Cabinet du ministre des Affaires étrangères a déclaré dans un communiqué de presse : « Ces personnes sont répertoriées pour leur implication dans des actes de corruption importants, notamment le détournement de biens publics à des fins personnelles et le transfert des produits de la corruption à des États étrangers. ”

La liste des associés sanctionnés diffère légèrement d’un pays à l’autre, la liste du Canada comprenant Raja Salamé et Mme Hoayek , tandis que le Royaume-Uni comprend également sa partenaire, Mme Kosakova .

Dynamisme pour la justice libanaise ?

En 2021, une enquête distincte a été ouverte au Liban qui a conduit à des accusations portées contre M. Salamé, son frère et Mme Hoayek en février après une enquête de 18 mois.

“Cela va intensifier la pression sur l’enquête libanaise en cours”, a déclaré M. Daher.

Le dossier a été transféré en février au juge Charbel Abou Samra, avec des progrès limités jusqu’à présent.

“Cela confirme l’implication de M. Salamé dans diverses affaires où il a donné la priorité au gain personnel par rapport aux intérêts publics”, a déclaré le député de l’opposition libanaise Mark Daou.

Il a déclaré que cela pourrait donner un élan au système judiciaire libanais.

“Alors que M. Salamé reste sous une protection substantielle au Liban, la pression internationale accrue est cruciale pour garantir sa responsabilité sur le sol libanais, où les fonds ont été détournés.”

Il a mentionné qu’il y avait eu des signes d’évolution positive au sein du système judiciaire, avec une récente demande d’arrestation de M. Salamé par un juge libanais.

“J’appelle de toute urgence la justice libanaise à agir rapidement et efficacement, en veillant à ce que la justice soit rendue au Liban”, a-t-il ajouté.

Il est allégué que le gouverneur a acheminé des fonds publics par le biais de commissions versées à la société de son frère, Forry Associates Ltd, en vertu d’un accord irrégulier avec la banque centrale du Liban de 2002 à 2016.

Pendant ce temps, Forry percevait une commission de 0,38 % auprès des banques commerciales, à leur insu et sans fournir aucun service en retour, chaque fois qu’elles achetaient des instruments financiers à la banque centrale.

Les soupçons ont grandi au point que la France et l’Allemagne ont émis un mandat d’arrêt pour crimes financiers présumés, Interpol émettant des notices rouges pour M. Salamé. Le Liban, cependant, n’extrade pas ses citoyens.

Article écrit en anglaise par Nada Maucourant Atallah et Amr Mostafa et publié sur https://www.thenationalnews.com/mena/lebanon/2023/08/10/us-sanctions-former-lebanon-central-bank-chief-riad-salameh/.