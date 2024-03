Dans un contexte de blocage politique persistant, l’agence de notation S&P maintient des perspectives sombres pour l’économie libanaise. Les qualifications de crédit à long terme en devises étrangères et en monnaie locale restent respectivement à ‘SD/SD’ et ‘CC/C’, avec une projection à long terme toujours négative pour la monnaie locale.

Le défaut de paiement sur la dette commerciale du gouvernement libanais, qui dure depuis près de quatre ans, et les répercussions du conflit entre Israël et le Hamas continuent de compromettre les réformes et la restructuration de la dette, ajoutant à l’instabilité sécuritaire domestique et affectant l’activité économique.

S&P précise qu’elle ne donne pas de perspectives aux notes ‘SD’ ou ‘D’ car elles reflètent une condition plutôt qu’une probabilité future de défaut. Toutefois, l’agence indique qu’elle pourrait réévaluer la note de la monnaie étrangère à long terme en ‘SD’ après la réussite d’une restructuration de la dette commerciale du gouvernement. Une telle amélioration refléterait la crédibilité retrouvée du Liban après restructuration et influencerait les perspectives économiques du pays.

L’agence de notation reste sceptique quant à la capacité du gouvernement actuel à mettre en œuvre les réformes nécessaires, ainsi que par rapport à la participation du FMI, jugeant qu’une restructuration de la dette est essentielle pour redresser le pays. La faiblesse des capacités administratives du secteur public et l’instabilité intérieure continue sont des facteurs de risque pour le service de la dette.

En outre, S&P indique qu’elle pourrait ajuster la note à ‘stable’ ou l’améliorer si elle juge que la probabilité d’un échange de dettes en difficulté a diminué, tandis que la politique économique intérieure se renforce.

Malgré les difficultés significatives rencontrées par le Liban ces quatre dernières années, et les tensions politiques régionales accrues par la guerre entre Israël et le Hamas, les projections de croissance de l’agence ont été abaissées depuis août 2023. Les réformes entravées et les risques d’un conflit avec Israël, qui perturberaient l’activité économique, ont mené à une révision à la baisse de la croissance du PIB, anticipant une contraction de 0,2% en 2024.

Néanmoins, S&P projette une croissance modeste entre 2025 et 2027, soutenue par une activité accrue du secteur privé et une légère reprise du tourisme, cruciale pour l’économie libanaise en grande partie axée sur le cash.