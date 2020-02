Le Président de la République, le Général Michel Aoun, a conformé les rapports de presse faisant état du début des forages exploratoires d’ici 48 heures, suite à l’arrivée du navire Tunsgten Explorer au Liban, ce mardi 25 février.

Ainsi, ce dernier devrait débuter ses tâches au niveau du bloc 4 de la zone maritime exclusive libanaises. Selon les informations actuelles, le lieu serait situé à 21 km des côtes où la profondeur atteindrait 1000 à 1 500 mètres environ. Cette campagne devrait durer environ 60 jours. Les extraits devraient ensuite être analysés en vue de trouver ou d’infirmer l’hypothèse de la présence de gaz et de pétrole au large des côtes libanaises. Il faudra ensuite, si cela s’avère être le cas, étudier s’il est ou non commercialement et techniquement exploitable.

La société Total, qui a affrété le navire, a confirmé cette information.