Le Liban déplore 5 décès suite des complications induites par le coronavirus COVID19 ces dernières 24 heures. 173 cas ont également été diagnostiqués ce mardi, alors que pourrait surgir une polémique sur les chiffres, après que certaines sources ont révélé que des laboratoires ne sont plus capables d’assurer les tests PCR faute de réactifs disponibles. Ces sources estiment que la baisse du nombre de personnes contaminées pourrait intervenir pour cette raison et non, comme le prétendent les autorités, suite à une amélioration de la situation sanitaire du Pays.

Le ministre sortant de la Santé Hamad Hassan s’est insurgé, lors d’une conférence de presse, concernant la situation actuelle, estimant que 70% des besoins du marché sont disponibles dans les entrepôts. Cependant, les distributeurs de médicaments refuseraient de les distribuer en raison de l’absence de financement de la Banque du Liban qui refuse de poursuivre le programme de subvention à l’achat de ces marchandises pourtant nécessaires.

Quels sont les chiffres du jour? Au total, 541 801 ont été contaminées depuis le 21 février 2020, date de la découverte d’un premier cas au Liban.



173 ont été diagnostiquées positives en ce jour.



Le nombre de contaminations locales quotidien est de 165 cas. 8 cas en provenance de l’étranger ont été diagnostiqués.

Le nombre total des personnes touchées par le virus atteint le chiffre de 536 157 cas locaux et de 5 644 cas en provenance de l’étranger.



5 décès ont été donc annoncés ces dernières 24 heures. Le nombre total de personnes décédées est de 7 774 depuis l’apparition de la maladie au Liban, le 21 février 2020.



Le ratio de tests positifs se maintient depuis hier à 2 %.

179 personnes sont hospitalisées et 92 personnes étaient dans un état considéré comme critique et 26 personnes placées sous respirateur.

Combien de personnes ont été vaccinées? 14 225 personnes ont été vaccinées une première fois ces dernières 24 heures et 6764 ont reçu une deuxième dose de vaccin.

Au total, 567 513 personnes ont reçu une première dose et 294 048 personnes ont reçu les 2 doses

