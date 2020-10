Le cap des 50 000 cas a été franchi au Liban ce vendredi 9 octobre 2020 avec 1 426 personnes contaminées par le coronavirus COVID-19 et 11 nouveaux décès.

Au total, 51 1170 personnes ont été contaminées depuis le 21 février 2020, date de la découverte d’un premier cas au Liban.

Le nombre de contaminations locales reste toujours important avec 1 405 cas. 21 cas seulement seraient en provenance de l’étranger.

Le nombre total des personnes touchées par le virus atteint le chiffre de 49 415 cas locaux et de 1 755 cas en provenance de l’étranger.

Chiffre non-mis à jour encore et en date d’hier: le nombre de cas actuellement actifs est de 27 545 personnes cas. 21 760 en seraient guéries. La majorité des cas sont donc actifs et non guéris comme cela est le cas dans la plupart des pays, démontrant une accélération de la maladie localement.

Le nombre d’hospitalisation est repartie à la hausse 647 personnes dans les hôpitaux, dépassant désormais le nombre de 600 cas. Par ailleurs, 172 personnes sont dans un état considéré comme critique, un chiffre en forte en augmentation depuis hier.

11 décès ont été donc annoncés ces dernières 24 heures. Le nombre total de personnes décédées est de 450 depuis l’apparition de la maladie au Liban, le 21 février 2020.