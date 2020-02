Liban/Manifestations: rassemblements contre les banques à Beyrouth

Plusieurs manifestations ont eu lieu ce samedi, à Beyrouth où des oeufs ont été jetés sur les vitrines de banques ou encore à Nabatiyeh, fief du Président de la Chambre, Nabih Berri, pour dénoncer une classe politique décrite comme corrompue et ayant mené le Liban à la faillite financière.

Dans la capitale libanaise, plusieurs convois ont convergé vers le centre-ville de Beyrouth et le centre Al Azarieh plus précisément, sous des slogans hostiles à la classe politique également dénoncée. S’arrêtant devant les agences bancaires, ou encore les bureaux de change, les manifestants s’en sont également pris aux distributeurs de billets et et à leurs devantures, jetant des oeufs dessus. Ils dénoncent également les services de sécurité accusées d’être complices des autorités actuelles.

À Nabatiyeh, plusieurs centaines de personnes ont ainsi défilé dans les rues de la localité, certaines, actualité oblige, portant des masques chirurgicaux en raison de la crainte de l’épidémie de coronavirus.