Liban : Saad Hariri commémore les 20 ans de l’assassinat de son père dans un contexte de bouleversements politiques

À l’occasion du 20ᵉ anniversaire de l’assassinat de l’ancien Premier ministre Rafik Hariri, son fils et ex-Premier ministre Saad Hariri a prononcé un discours devant une foule réunie sur la place du Martyr à Beyrouth. Devant des milliers de partisans, il a souligné l’importance de l’unité nationale et du rôle de son parti, le Mouvement al-Mustaqbal, tout en évitant d’annoncer un retour en politique.

« Nous resterons à vos côtés et nous serons votre voix dans toutes les échéances nationales à venir », a-t-il déclaré. Il a également salué la solidarité des Libanais face aux crises récentes, notamment en référence au conflit entre Israël et le Hezbollah.

Hariri a insisté sur l’importance de l’élection présidentielle et de la formation d’un gouvernement, qualifiant ces événements de « chance en or » pour le pays. S’adressant aux habitants du Sud, de la Bekaa et de Dahieh, il a souligné leur rôle dans cette dynamique tout en les appelant à dissiper l’image d’un facteur d’obstruction.

Contexte régional : transformations majeures en Syrie et au Liban

L’anniversaire de l’attentat coïncide avec des changements significatifs dans la région. En décembre, la chute du régime de Bachar al-Assad après 54 ans de pouvoir en Syrie a marqué un tournant politique. Longtemps accusé d’avoir joué un rôle dans l’assassinat de Rafik Hariri, le gouvernement syrien n’exerce plus la même influence sur le Liban.

Parallèlement, le Hezbollah fait face à une transition après la mort de son chef, Hassan Nasrallah, tué en septembre lors d’une frappe israélienne. L’organisation, dont des membres avaient été condamnés en 2020 par le Tribunal spécial pour le Liban pour leur implication dans l’attentat de 2005, est désormais à un moment clé de son histoire.

Lors de son discours, Saad Hariri a évoqué ces bouleversements en déclarant : « Après vingt ans, le projet de Rafik Hariri continue. Ceux qui ont tenté de l’éliminer voient aujourd’hui où ils en sont. »

Un rassemblement populaire et des réactions politiques

Les commémorations ont rassemblé des milliers de partisans venus de différentes régions du pays. De nombreuses personnes brandissaient des drapeaux libanais et les couleurs du Mouvement al-Mustaqbal. Certains ont exprimé l’espoir d’une nouvelle dynamique politique pour le pays.

Le Premier ministre Nawaf Salam, en fonction depuis début février, a rendu hommage à Rafik Hariri en visitant son mausolée. Il a salué son rôle dans l’unité nationale et le développement du pays. Le président Joseph Aoun a également marqué l’événement en rappelant l’influence de l’ancien dirigeant sur la politique libanaise.

Retrait israélien du Sud-Liban : échéance imminente et tensions diplomatiques

Cet anniversaire intervient à quatre jours de la date butoir fixée pour le retrait des troupes israéliennes du sud du Liban, conformément à l’accord de cessez-le-feu signé en novembre dernier après 14 mois de conflit avec le Hezbollah.

L’accord prévoit également que le Hezbollah retire ses forces au nord du Litani, avec une prise en charge sécuritaire par l’armée libanaise et la FINUL (Force intérimaire des Nations unies au Liban). Toutefois, des incertitudes demeurent sur la mise en œuvre de ces engagements.

Le président du Parlement, Nabih Berri, a rejeté une proposition israélienne visant à conserver des positions stratégiques sur cinq points frontaliers, affirmant que toute modification de l’accord représenterait une responsabilité américaine.

Lors de son discours, Saad Hariri a réaffirmé la nécessité pour Israël de respecter le calendrier de retrait, soulignant l’importance de préserver la souveraineté libanaise et la stabilité régionale.

Vers une nouvelle configuration politique au Liban ?

La récente formation d’un gouvernement dirigé par Nawaf Salam représente un autre élément clé du contexte politique. Il s’agit du premier gouvernement pleinement opérationnel depuis 2022, avec un cabinet de 24 ministres incluant des technocrates et des représentants des principaux blocs politiques.

Si le Hezbollah n’a pas formellement soutenu cette nomination, il a néanmoins pris part aux négociations. Les États-Unis ont exprimé leur soutien au nouveau gouvernement, tout en réitérant leur opposition à toute influence directe du Hezbollah au sein de l’exécutif.

Ces évolutions politiques ouvrent la voie à un possible rapprochement entre le Liban et certains pays arabes, notamment l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, qui avaient pris leurs distances en raison du poids croissant du Hezbollah.

L’avenir politique du pays reste incertain, mais les récents développements pourraient redéfinir les rapports de force internes et les alliances régionales.