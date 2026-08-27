Life for Relief and Development au Forum international de Dubaï sur l’aide humanitaire et le développement (DIHAD) :« Nous appelons à renforcer les partenariats humanitaires et à développer des réponses plus rapides et plus durables au Liban »

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Le Forum international de Dubaï sur l’aide humanitaire et le développement (DIHAD 2026) a clôturé ses activités au Dubai World Trade Centre, sous le thème « L’humanité en transition et la construction de l’avenir de l’action humanitaire ».

L’événement a réuni de nombreuses institutions humanitaires, organisations de secours, autorités gouvernementales et experts venus du monde entier afin d’examiner les défis croissants auxquels sont confrontées les populations touchées par les guerres, les catastrophes et l’aggravation des crises humanitaires, notamment au Moyen-Orient.

Cette édition intervient à un moment où le système humanitaire mondial connaît des transformations rapides, sous l’effet de la complexification des crises, de l’augmentation des besoins humanitaires et de l’évolution des environnements opérationnels. Cette situation contraint les institutions et organisations humanitaires à repenser les mécanismes traditionnels d’intervention et à développer des modèles plus flexibles, innovants et durables.

21 000 participants venus de 165 pays

Life for Relief and Development figurait parmi les principaux participants. Khalil Meek, directeur général chargé du développement et du développement des ressources de l’organisation, a souligné que le forum vise à anticiper l’avenir de l’action humanitaire face à la multiplication des guerres, des conflits, des catastrophes climatiques, des crises économiques et des déplacements de populations, ainsi qu’aux évolutions technologiques et aux déficits de financement.

L’objectif est d’échanger les expériences, de renforcer les partenariats et de développer des solutions pratiques et durables en faveur des populations les plus pauvres et les plus vulnérables.

Il a déclaré :

« Life faisait partie des plus de 21 000 participants et visiteurs venus de 165 pays, aux côtés de plus de 1 000 organisations, partenaires et institutions actives dans le secteur humanitaire. Quelque 320 intervenants ont participé à plus de 260 sessions et ateliers. Le forum a également réuni le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, des institutions universitaires et de recherche, le secteur privé, des organisations caritatives et donatrices, des institutions financières et des banques de développement, ainsi que des médias.

« Le forum constitue un espace réunissant les décideurs, les experts, les acteurs de terrain, les bailleurs de fonds et les organismes disposant d’outils d’innovation et de technologies. Il permet ainsi de développer des réponses plus intégrées aux crises humanitaires et offre aux organisations humanitaires la possibilité d’échanger, de partager leurs expériences et d’explorer de nouvelles opportunités de coopération et de partenariat. »

Life : au cœur du terrain et de la réponse rapide

Dr Abdul Wahab Alawneh, directeur du bureau régional de Life pour le Moyen-Orient, a souligné que l’avenir de l’action humanitaire, à la lumière des 33 années d’expérience de Life sur le terrain, nécessite une amélioration continue.

Il a déclaré :

« Nous avons présenté nos propositions sur le rôle du leadership, de l’innovation et des partenariats dans le développement de l’action humanitaire, afin de la rendre davantage capable de s’adapter aux changements rapides que connaît le monde. Nous nous sommes concentrés sur la manière de transformer les idées en réalités concrètes, d’améliorer la mise en œuvre et l’efficacité opérationnelle, de mesurer les résultats et de transformer les idées et les engagements formulés lors du forum en solutions pratiques ayant un impact réel et durable sur les communautés dans le besoin.

« À une époque où les organisations humanitaires sont appelées à améliorer leur capacité à anticiper les besoins, à se préparer en amont aux crises, à optimiser la gestion des ressources et à atteindre les populations touchées plus rapidement et plus efficacement, Life s’est distinguée ces dernières années par sa présence au cœur des crises dès le premier jour.

« Cela a notamment été le cas lors des séismes et des inondations en Libye, au Maroc et en Türkiye, ainsi que dans les zones de conflit, notamment à Gaza et au Liban, où Life a réussi à atteindre des zones civiles reculées sous les bombardements, auxquelles l’aide humanitaire n’avait pas pu parvenir. »

Le forum a également abordé l’importance de développer des modèles humanitaires davantage axés sur l’anticipation, afin que la réponse ne se limite pas à intervenir après la survenue d’une catastrophe, mais qu’elle comprenne également la préparation en amont, le renforcement de la résilience des communautés et la réduction des besoins futurs.

Cela implique de passer de la réponse à la préparation, des efforts isolés aux partenariats et des solutions temporaires à un impact durable.

Des partenariats plus efficaces

Nada Haroun, directrice du bureau de Life en Jordanie, a déclaré :

« Notre présence ici ne constitue pas une simple participation. Elle représente une mission, une équipe et un travail dont nous sommes profondément convaincus de l’importance. Le développement de l’action humanitaire n’est plus la responsabilité d’une seule organisation ou d’un seul État. Il s’agit d’une responsabilité collective qui exige une coopération internationale continue, des partenariats plus efficaces, des financements plus durables et des réponses qui placent l’être humain, sa dignité et sa capacité à construire un avenir plus sûr au cœur de l’action humanitaire.

« L’année dernière, Life a reçu le Prix humanitaire de Dubaï pour le partenariat le plus efficace, en reconnaissance de son projet de camps d’hébergement dans la bande de Gaza. Cette année, nous avons conclu un nouveau partenariat avec le Croissant-Rouge des Émirats arabes unis, qui contribuera à renforcer l’acheminement de l’aide et du soutien aux populations vulnérables et les plus démunies. »

La transparence : un pont sûr entre les donateurs et les personnes dans le besoin

Elle poursuit :

« Le forum a abordé la question de la transparence des dons à travers le renforcement de la réglementation du travail caritatif, la consolidation de la confiance des donateurs et la garantie que les dons parviennent aux bénéficiaires par l’intermédiaire de canaux agréés.

« Ces principes ont distingué Life et contribué à son classement au troisième rang mondial parmi les principales organisations d’aide humanitaire et au cinquième rang parmi les meilleures organisations opérant en Palestine dans le domaine de la lutte contre la pauvreté. Ces résultats lui ont permis d’obtenir une note de 100 % de Charity Navigator, en plus de son accréditation par l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) et de sa sélection parmi les meilleures organisations humanitaires aux États-Unis par Impactful Ninja, avec des dépenses atteignant 666 millions de dollars. »

Ces principes prennent une importance croissante avec l’utilisation accrue des plateformes numériques pour la collecte de dons et le lancement de campagnes humanitaires. La transparence et la vérification des organismes chargés de collecter les dons deviennent ainsi essentielles pour protéger les donateurs et garantir que les ressources soient orientées vers les bénéficiaires qui en ont le plus besoin.

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