On connaissait déjà la médiocrité des télévisions libanaises, avec une offre disons voir, restreintes en terme de qualité, au profit de télénovelas mexicaines, turques, voire même syriennes, crise oblige. On savait que ces chaines de télévisions étaient achetées, généralement au plus offrant, ou du moins à l’actionnaire souvent issu d’une classe politique considérée comme corrompue par la population. On savait aussi que les invités de certaines télévisions devaient payer pour participer, genre de racket organisé.

Cette médiocrité est d’autant plus grave que la presse libanaise, avant guerre civile considérée comme havre et rayonnement de la culture Libanaise à l’étranger, transmet désormais par les ondes une triste image d’un pays, une autre preuve de son effondrement, cette fois-ci intellectuel.

Hier soir, un nouveau plus-bas est rapidement apparu avec l’émission de Marcel Ghanem intitulée “It is about Time”, c’est le moment, diffusée par la MTV Lebanon, transformée en arène pour règlement de compte en direct entre adversaires politiques.

Certains témoignages indiquent que déjà avant l’émission, certains participants dont des membres du Courant Patriotique Libre étaient mis en condition par des membres de la sécurité de la chaine pour que cela dégénère en état pris à parti par ces derniers. Quelque soient les responsables de l’incident, au final, l’audimat et aujourd’hui les différents commentateurs se sont aussi faits manipulés. C’est mieux pour l’audimat, même si certains pourraient se retrouver en soin.

La violence quel que soit son camp est détestable mais elle l’est d’autant plus quand elle est instrumentalisée.

Sachant que des incidents étaient non seulement prévisibles mais certains, l’émission aurait dû être soit annulée, soit effectuée dans un cadre restreint public pour ne pas donner cette image de médiocrité d’un Liban au bord de la violence.