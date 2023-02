Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Les travaux du “Forum pour la célébration de la Langue arabe pour les peuples islamiques” ont été lancé jeudi. Ils se tiennent sous les auspices du ministre saoudien de la Culture et président du conseil d’administration du Complexe nmondial Roi Salmane pour la langue arabe, le prince Badr bin Abdullah bin Farhan. Le Forum est organisé par la fondation King Salman en coopération avec l’Organisation de la coopération islamique (OCI) au siège du secrétariat général de l’Organisation à Djeddah.

Au début du forum, l’ambassadeur djiboutien en Arabie saoudite, représentant permanent auprès de l’OCI, l’ambassadeur Diaa El-Din Bamakhrama, a déclaré que la langue arabe était honorée par le Coran et qu’elle était la langue du Sceau des messagers, Mohammed. « Elle est également devenue la langue de la culture et de la civilisation qui s’est étendue d’est en ouest grâce à la propagation de l’islam, la religion de la civilisation, de la science et du progrès », a-t-il relevé.

Il a souligné que la langue arabe est parlée par près d’un demi-milliard de personnes sur la planète, et qu’elle fait partie des quatre langues les plus utilisées sur Internet, avec un taux de 6,66%, précédent l’anglais 25%, le chinois 18%, et hindi 11,51%.

Il a souligné que la langue arabe est devenue, depuis 1973, parmi les langues officielles des Nations Unies suite à une recommandation présentée par le Royaume d’Arabie saoudite, notant qu’en 2012 l’UNESCO a consacré le 18 décembre comme Journée internationale de la langue arabe, en raison de l’important ipact de la langue arabe sur la civilisation et la culture de l’humanité.

Pour sa part, le représentant permanent saoudien auprès de l’OCI, le Dr Saleh bin Hamad Al-Suhaibani, a affirmé que l’Arabie saoudite, sur la base des fondements de sa vision nationale, apporte tout son soutien pour renforcer la présence de la langue arabe dans de nombreuses organisations internationales, se référant à cet égard aux efforts du Complexe mondial roi Salmane.