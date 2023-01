Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le ministre sortant de l’Information, Ziad Makary, a souligné lundi que Beyrouth “ne se lasse jamais et ne hissera jamais le drapeau blanc » .

Le ministre s’est prononcé à l’issue d’une rencontre avec les ambassadeurs des pays arabes, à qui il a exprimé sa joie ultime que Beyrouth été désignée “Capitale arabe des médias pour l’année 2023”.

“Le but de cette rencontre est de réitéré la profondeur de l’amitié et des liens historiques entre Beyrouth et les capitales arabes que vous représentez dans votre deuxième pays, le Liban”, a ajouté Makary.

Ont été présents à la réunion, les ambassadeurs de Tunisie, de Jordanie, d’Oman, de Somalie, du Qatar, du Maroc, de Mauritanie et du Yémen, ainsi que des diplomates des ambassades du Soudan, d’Irak, de Palestine, du Koweït et d’Égypte. Parmi les participants figuraient également le directeur général du ministère de l’Information Hassan Falha et le directeur de l’Agence Nationale de l’Information, (ANI) Ziad Harfouche.

=================M.M.