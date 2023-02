Agence Nationale d’Information (NNA)

ANI – Le département des prévisions météorologiques a prévu pour demain, lundi, un temps nuageux et venteux, accompagné de vents forts dont la vitesse dépassera les 100km/h, surtout au Liban nord.

Ce vent provoquera des vagues à 5 m de hauteur et du brouillard épais en montagne, ainsi que des pluies torrentielles et des orages et d’une baisse significative des températures.

La neige tombera à 1100 m d’altitude.

