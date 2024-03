Mars est déjà là et l’AUF s’associe comme chaque année à la célébration de ce temps fort consacré à la Francophonie au Liban.

Nous avons souhaité, compte tenu des circonstances de la guerre à Gaza et des combats au sud du Liban, présenter une programmation éclectique, volontairement en retenue.

L’Agence Universitaire de la Francophonie au Moyen-Orient présente ainsi un programme d’activités variées qui mettent en lumière les jeunes talents francophones.

Les dates à retenir :

Le Choix Goncourt de l’Orient (6 mars)

L’AUF Moyen-Orient organise la 12ème édition du Choix Goncourt de l’Orient qui rassemble des étudiants d’une trentaine d’universités de 11 pays du Moyen-Orient (Arabie Saoudite, Chypre, Djibouti, Égypte, Émirats arabes unis, Irak, Jordanie, Liban, Palestine, Soudan, Yémen).

La proclamation du prix se tiendra le 6 mars à 15h, au CEF de Beyrouth en présence de Paule Constant, romancière, membre de l’Académie Goncourt, et de Mokhtar Amoudi, Prix Goncourt des détenus 2023 pour son roman « Les conditions idéales ». Cet évènement réunira les étudiants présidents des jurys formés dans les universités sous la présidence de la romancière francophone Salma Kojok. Dans ce cadre, de nombreuses activités littéraires avec les auteurs sont programmées, auxquelles des étudiants du Liban et de la région, y compris de Palestine, participeront.

Atelier d’écriture (7 mars)

L’AUF Moyen-Orient propose aux étudiants présidents des jurys formés dans les universités, invités à la proclamation du Choix Goncourt de l’Orient, de participer à un atelier d’écriture sur le thème « Traversées », le 7 mars à l’Université arabe de Beyrouth (Campus de Tripoli). Il sera animé par Salma Kojok, romancière et présidente du grand jury du Choix Goncourt de l’Orient.

Rencontres littéraires (7 et 8 mars)

Deux rencontres littéraires sont programmées avec Paule Constant, romancière, membre de l’Académie Goncourt, et Mokhtar Amoudi, auteur lauréat du Prix Goncourt des détenus 2023, le jeudi 7 mars à 10h à l’Université arabe de Beyrouth à Tripoli et le vendredi 8 mars à 10h30, à la Faculté des Lettres et des Sciences humaines de l’Université Libanaise à Zahlé. Suivra une séance de signature du livre « Les conditions idéales » de Mokhtar Amoudi.

Championnat international de débat francophone – USJ (4 au 8 mars)

Le championnat international de débat est une compétition d’art oratoire et d’éloquence qui se déroule du 4 au 8 mars, à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth, organisée par le Service de la vie étudiante, en partenariat avec l’AUF et le Club Libanais de débat. La grande finale aura lieu le 8 mars à 17h, au Campus de l’Innovation et du Sport de l’USJ.

Rencontre avec Jean-Baptiste Andrea, lauréat du Prix Goncourt 2023 (20 mars)

Dans la continuité du Choix Goncourt de l’Orient, une rencontre littéraire avec Jean-Baptiste Andrea, lauréat du Prix Goncourt 2023, animée par la présidente du jury étudiants, Salma Kojok, sera organisée en ligne, le 20 mars à 15h, par l’AUF Moyen-Orient en partenariat avec l’Académie Goncourt. Pourront y participer tous les étudiants des départements de français des universités membres de l’AUF au Moyen-Orient.

Hackathon régional (9 mars)

L’AUF Moyen-Orient organise le 9 mars 2024, et pour la troisième année consécutive, un Hackathon régional portant cette année sur la thématique de la « Durabilité sociale et économique ».

Ce hackathon sera organisé simultanément au CEF de Beyrouth, au CNF de Tripoli, au CNF d’Alexandrie, à l’Université Française d’Égypte et à l’Université de Djibouti.

Les étudiants auront une journée pour proposer des solutions innovantes à des problèmes qui touchent les trois pays. Un pitch par pays sera organisé par la suite, puis un pitch régional, avec les finalistes de chaque pays.

Mot d’Or de la francophonie (19 mars)

En collaboration avec l’APFA « Actions pour promouvoir le français des affaires », l’AUF organise le concours du « Mot d’Or de la francophonie 2024 », au CEF de Beyrouth le 19 mars, de 14h à 15h.

Ce concours pédagogique a pour but de valoriser la créativité et la dynamique entrepreneuriale en français des affaires. Un étudiant lauréat recevra un séjour à Paris pour participer aux « Journées du français des affaires et des Mots d’Or de la francophonie » en mars 2025.

Panel à l’USEK sur les droits de l’Homme, suivi d’un concert (21 mars)

L’Université Saint-Esprit de Kaslik (USEK) organise en partenariat avec l’AUF et l’Institut français du Liban un panel de discussion sur les valeurs de la Francophonie dans la défense des droits de l’Homme, le 21 mars à 15h, suivi d’un concert musical organisé à 17h par la faculté de musique.

Programme YCE (Youth Community Entrepreneurs)

En partenariat avec la Fédération des municipalités du Kesrouan Ftouh, l’USEK, NDU, et l’Université de Lorraine, l’AUF participe à la mise en œuvre d’une compétition dans le cadre du programme YCE pour favoriser l’entrepreneuriat des jeunes.

L’objectif est non seulement de permettre aux jeunes de la région de se projeter dans un avenir professionnel sur leur territoire, mais aussi aux municipalités de la région de favoriser leur développement économique.

Activité organisée par le Campus Numérique Francophone de Tripoli

Tournoi sportif interuniversitaire (2 mars)

Pour la deuxième année consécutive, un tournoi de mini football se tiendra le 2 mars, au Stade Al Outour de Tripoli.