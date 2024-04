Le ministre de l’Intérieur et des Municipalités du gouvernement par intérim libanais, Bassam Malawi, a officiellement annoncé la tenue des élections municipales au gouvernorat du Mont Liban. Prévues pour le 12 mai 2024, ces élections marquent une étape cruciale dans le renforcement de l’autonomie et de la gouvernance locale.

Selon les documents officiels rendus publics, cette décision concerne l’ensemble des districts du gouvernorat de Mont Liban. Les organes électoraux municipaux sont appelés à élire les membres des conseils municipaux et à déterminer le nombre précis de membres pour chacun. En outre, la décision inclut l’élection de conseils sélectionnés et électifs, avec une spécification du nombre de membres sélectionnés et électifs pour chaque district.

Cette initiative est une réponse directe à la nécessité de renouveler et de dynamiser les structures municipales pour mieux répondre aux besoins et aspirations des citoyens du gouvernorat.

L’annonce a également mis en lumière la décision de diviser et de déterminer les “stylos”, une mesure technique qui garantit une organisation efficace et transparente du processus électoral. Ce détail technique, bien que moins visible, est essentiel pour assurer l’intégrité et la fiabilité des élections, reflétant l’engagement du ministère à promouvoir une gouvernance locale équitable et démocratique, notent les autorités.