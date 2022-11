Le premier ministre Najib Mikati a réfuté tout contact avec la ministre israélienne de l’environnement, Tamar Zandberg, comme l’affirment plusieurs médias de l’état hébreu qui ont publié une photo comme preuve à l’appui. La presse israélienne indique que des contacts auraient également eu lieu avec les représentants de plusieurs pays qui ne reconnaissent pas l’état hébreu dont, outre le Liban, l’Irak ou encore le Sultanat d’Oman.

Le Haaretz note ainsi que la ministre de l’environnement a rencontré le Premier ministre libanais Najib Mikati, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, le Premier ministre palestinien Mohammad Shtayyeh, le Premier ministre grec Kyriakos Mitsotakis, le président chypriote Nicos Anastasiades ainsi que des responsables d’Irak et du sultanat d’Oman et de Palestine. Elle se serait également exprimée mais en l’absence des responsables libanais et palestiniens qui ont boycotté alors son discours, reconnait le journal.

Côté Libanais, le bureau du premier ministre précise que la réunion “s’est tenue à l’invitation des présidents d’Égypte et de Chypre et en leur présence, et avec une large participation internationale et arabe, à l’instar du reste des réunions de la conférence sur le climat, et elle n’a pas du tout impliqué de communication avec un fonctionnaire israélien”, accusant les médias israéliens de forger de telles nouvelles.