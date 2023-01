Une dépêche de l’ANI annonce que le ministère de la Justice souhaiterait porter plainte contre le site Web Megaphone News

Il accuse celui-ci d’avoir publié des informations fausses et implicites sous le titre “Le ministre de la Justice mène le coup d’État contre Bitar”. La dépêche annonce que le ministère poursuivra également toute personne dont l’enquête montrera qu’elle est impliquée dans la fabrication et la publication de nouvelles fausses et trompeuses concernant le ministre de la Justice, sans en préciser les détails.

Pour rappel, dans un article publié de mercredi, Mégaphone News avait annoncé que le ministère de la justice avait pris une décision de nommer un autre juge pour le remplacer, retirant définitivement Bitar de l’affaire de l’explosion du port après que celui-ci ait décidé de la reprise des procédures judiciaires ce lundi sur base d’une jurisprudence l’estimant supérieur à la cours de cassation.

Mégaphone avait ainsi indiqué que “le ministre Henri Khoury a rencontré aujourd’hui la juge Samaranda Nassar, que les aounistes avaient proposé comme alternative à Bitar dans les derniers jours du mandat d’Aoun. Megaphone a appris que la recherche actuelle porte sur un juge de remplacement permanent, et non simplement sur un juge “suppléant” comme cela avait été proposé précédemment”.

Toujours selon le texte publié par le site, “il y a cependant un obstacle majeur à ce coup d’État, car les décisions de révocation et de nomination des juges nécessitent l’approbation du Conseil supérieur de la magistrature. Et bien que le quorum soit atteint avec le retour du juge Ghassan Oueidat, depuis qu’il est revenu sur sa récusation, le président du conseil, le juge Souheil Abboud, soutient Bitar et l’enquête”.

Cette information intervient alors que parallèlement et faisant l’objet d’une mise en examen, le procureur de la république, le juge Ghassan Oweidat a porté plainte contre le juge Tarek Bitar qui l’accuse d’avoir été informé de la dangerosité des matériaux contenus dans le hangar 12.