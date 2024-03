Premier Ministre Mikati lance un appel à l’unité et à la Réforme en conseil des ministres

Publicité

Lors de l’ouverture de la session du Cabinet, le Premier Ministre libanais, Najib Mikati, a fait une allocution remarquée, soulignant l’importance de l’unité et de la responsabilité civique dans un moment où le Liban traverse simultanément le sacré et le tumulte. Dans un contexte où différentes communautés religieuses observent leurs jeûnes respectifs, Mikati a rappelé la beauté de ce rassemblement autour des valeurs de bonté, d’amour et de tolérance, véritables piliers de l’identité libanaise.

Au cœur des préoccupations exprimées par le Premier Ministre se trouve la crise politique actuelle, exacerbée par l’absence prolongée d’un président de la République élu, situation qui, selon lui, sape les fondements institutionnels du pays. Mikati a reconnu les efforts du “bloc de modération” et du “Comité des cinq”, tout en insistant sur la responsabilité interne de mener à bien l’élection présidentielle, étape clé vers la stabilisation et la réforme institutionnelle du Liban.

Mikati a mis en évidence l’impact négatif de la crise politique sur l’économie et la stabilité sociale, soulignant la volonté du gouvernement de procéder à des réformes essentielles pour la reconstruction de l’État. Cependant, il a pointé du doigt l’existence de courants politiques opposés, certains cherchant à provoquer l’effondrement de l’État et d’autres aspirant à sa reconstruction.

Dans un contexte régional tendu, marqué notamment par la guerre contre Gaza et les attaques israéliennes dans le sud du Liban, le Premier Ministre a réaffirmé l’engagement du Liban à rechercher une trêve et à mettre fin aux hostilités, en dépit des défis majeurs. Il a exprimé son optimisme quant à l’établissement d’une stabilité à long terme dans la région, malgré les menaces continues d’Israël.

Mikati a conclu son allocution par un appel vibrant à l’unité nationale, invitant les dirigeants politiques, les références religieuses et les citoyens à se rassembler pour sauver et améliorer le pays. Il a mis en exergue le contraste entre la prospérité passée du Liban et sa situation actuelle, marquée par des circonstances et des défis sans précédent.

Najib Mikati Refuse de Politiser le Conflit au sein du Conseil Supérieur des Douanes

Le Premier Ministre libanais, Najib Mikati, a abordé la question controversée liée à la demande du Ministère des Finances de résoudre le conflit survenu au sein du Conseil Supérieur des Douanes concernant la nomination des gardes-frontières ayant réussi le concours organisé pour le recrutement au sein de la douane. Mikati a fermement déclaré : “Je ne permettrai pas que le conflit survenu au Conseil Supérieur des Douanes soit porté au niveau des ministres. Je n’accepterai pas non plus que ce sujet soit exploité par quelque partie ou courant politique que ce soit, dans un langage populiste visant à réaliser des gains et à marquer des points.”

Ces propos interviennent en pleine polémique concernant l’attribution de plusieurs centaines de postes au sein des douanes libanaises qui ne respecteraient pas les critères de quotas entre différentes communautés.

Le Premier Ministre a insisté sur son engagement à traiter cette question dans l’intérêt de tous, mettant l’accent sur l’unité nationale et la nécessité d’éviter tout conflit au sein du Conseil des Ministres, surtout compte tenu des implications sectaires que cela pourrait impliquer. “J’ai demandé une étude approfondie tout en réaffirmant la décision précédente du Conseil des Ministres. J’invite tout le monde à aborder ce dossier de manière objective, loin de toute exploitation sectaire répréhensible”, a-t-il ajouté.

Cette déclaration de Mikati survient dans un contexte de tensions au sein du Conseil Supérieur des Douanes, mettant en lumière les défis auxquels est confronté le gouvernement libanais dans ses efforts pour maintenir l’harmonie et l’unité au sein de ses institutions, en particulier face à des questions susceptibles de provoquer des clivages sectaires. Le Premier Ministre appelle à une approche rationnelle et équitable, soulignant la nécessité de transcender les intérêts partisans pour le bien commun du Liban.