Né en 1972, Mustafa Hussein Bayram est le nouveau ministre du travail au sein de l’équipe Mikati III.

Il est titulaire d’un diplôme en droit de l’Université libanaise, en plus d’un diplôme en droit public de la Ligue arabe, d’une maîtrise en droit financier de l’Université islamique et d’un coach international en gestion et développement personnel de l’Organisation des Nations Unies.

Il a exercé les fonctions de Chef de Département, premier observateur légal au Bureau d’Audit de la Présidence du Conseil des Ministres, de 1998 à ce jour et au sien de différentes organisations.

