ANI – Le patriarche maronite, le cardinal Béchara Boutros Rahi, a affirmé dimanche qu’il est honteux que les autorités fassent des efforts pour parvenir à un accord avec Israël sur les frontières maritimes et de s’abstenir de former un gouvernement.

Lors de son homélie dominicale, le prélat a évoqué avec amertume les campagnes médiatiques « hideuses » entre les responsables et les parties politiques, alors que le pays éprouve le besoin du calme et de la coopération.

Il a ajouté que de telles campagnes pourraient créer des climats tendus qui affectent le moral des citoyens et la stabilité économique ainsi que les reformes, et les deux échéances constitutionnelles, à savoir, la formation du gouvernement et l’élection du président de la République dans le délai constitutionnel.

« Si les intentions étaient saines et sincères, il serait possible de régler tout différend politique par le dialogue, la sagesse et un esprit constructif loin des des injures. Mais ce que l’on constate, c’est que le but de ces campagnes est de contrecarrer le projet de formation d’un gouvernement et de contourner la tenue des élections présidentielles avec des conséquences constitutionnelles mauvaises », a-t-il expliqué, notant toutefois que les Libanais dotés des bonnes intentions, ainsi que les communautés arabes et internationales, sont déterminés à affronter ces tentatives destructives et à assurer le déroulement des présidentielles en voie du sauvetage.

Le prélat a exhorté les responsables à former un nouveau gouvernement et à élire un président dans les délais constitutionnels, notant que le peuple n’a point confiance en un gouvernement d’expédition des affaires courantes.

