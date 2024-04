Dans un contexte de crise économique qui frappe le Liban de plein fouet, la situation des enseignants, actifs et retraités, s’est retrouvée au cœur des préoccupations. Naama Mahfud, Président du syndicat des enseignants a rencontré le gouverneur par intérim de la Banque du Liban Wassim Mansouri pour évoquer avec lui les difficultés financières rencontrées par les professeurs, soulignant les défis majeurs liés à leurs rémunérations et pensions.

Lors de cette réunion, plusieurs points cruciaux ont été abordés, notamment les déductions opérées par les banques sur les salaires des professeurs, qui ajoutent un fardeau supplémentaire à leur précarité financière. De plus, la question de l’encaissement des chèques de rémunération et la fermeture des comptes bancaires des professeurs à la retraite ont été mises en lumière, exposant les obstacles administratifs et financiers auxquels sont confrontés les enseignants.

Naama Mahfud a appelé à une action concrète pour alléger ces difficultés, notamment en suggérant la libération d’une partie des dépôts du fonds de compensation dans les banques, afin de garantir la continuité de ses missions. De son côté, Wassim Mansouri a exprimé une compréhension des demandes présentées, promettant de chercher des solutions viables pour répondre aux préoccupations des enseignants.

Le syndicat des enseignants, acteur clé de cette rencontre, attend désormais que ces discussions se traduisent par des actions concrètes. La demande adressée au Comité de surveillance bancaire de réviser les pratiques actuelles souligne la nécessité d’une régulation qui protège les droits et les revenus des enseignants face à une crise bancaire sans précédent.