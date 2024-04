Dans une série de révélations accablantes, Mike Azar, via son compte Twitter, a exposé un schéma complexe impliquant la Banque du Liban (BDL) et Optimum Invest (OI), révélant une pratique comptable douteuse et une manipulation financière à grande échelle.

Selon Azar, la BDL a orchestré un ensemble de transactions circulaires avec OI, dans lesquelles elle a artificiellement gonflé la valeur d’un bon qu’elle possédait déjà, le faisant passer pour un nouvel investissement d’une valeur supérieure. Ces transactions, déguisées en échanges légitimes, visaient en réalité à maquiller une perte nette par la création fictive de profits, déviés ensuite vers un fonds secret.

Azar met en lumière la manière dont la BDL a transformé ces opérations en profits apparents, insérant ainsi de l’argent dans un compte de “consultation” destiné à des paiements occultes. Ce processus a non seulement permis de gonfler artificiellement les livres de la BDL mais aussi de détourner des fonds vers des allocations douteuses, sans générer de réelle valeur économique.

L’implication d’Optimum Invest, institution financière réglementée, dans cette machination soulève des inquiétudes majeures quant à son rôle actif dans le blanchiment d’argent, participant sciemment à ces transactions anormales pour favoriser des écoulements de fonds inappropriés.

La découverte de seulement deux transactions sur les quarante-cinq orchestrées par la BDL au cours de trois ans remet en question la qualité du travail d’audit mené par Alvarez and Marsal, et l’absence de signalement par Deloitte met en lumière les défaillances criantes de l’industrie de l’audit.

Ces révélations pointent du doigt la direction actuelle de la BDL, accusée de complicité dans ce vaste schéma de blanchiment d’argent, pour avoir non seulement échoué à enquêter sur ces opérations depuis des années mais également pour avoir tenté de les dissimuler.

L’ensemble de ces opérations suggère un effort concerté pour dissimuler l’origine et la nature des fonds, utilisant un intermédiaire complice et une comptabilité alambiquée afin de créer un semblant de légitimité, le tout aboutissant au détournement de fonds publics vers un fonds noir.

Azar critique également le rôle des médias et de la justice dans la diffusion sélective et la mauvaise interprétation des informations concernant cette affaire, soulignant la nécessité d’une transparence et d’une exactitude accrues pour révéler l’ampleur réelle des méfaits.