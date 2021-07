Face à un possible retrait de sa candidature, le premier ministre désigné Saad Hariri aurait déjà annoncé qu’il ne nommera pas de successeur qui aura la lourde tâche de former un gouvernement. Il devrait également rencontrer dans les heures à venir le président de la chambre Nabih Berri pour décider s’il maintient ou non sa candidature pour redevenir le locataire du Grand Sérail.

Pour l’heure, le premier ministre désigné pourrait se rendre ce vendredi auprès du président de la république, le général Michel Aoun, pour lui présenter le même gouvernement de 24 membres que celui qui avait déjà été rejeté par Baabda. Celui-ci estime en effet que cette formule du cabinet contrevient au pacte national puisqu’il réparti à tiers égal entre communauté chrétienne, sunnite et chiite les portefeuilles ministériels et non à part égal entre communauté chrétienne et musulmane.

De plus, un différend est également apparu entre les 2 hommes concernant l’attribution des ministères clés de l’intérieur et de la justice alors que d’importants dossiers sont devant la justice libanaise tel que des enquêtes à l’étranger portant sur la corruption supposée de certains responsables proches de Saad Hariri ou encore le dossier du port de Beyrouth dans lequel se trouveraient impliqués des proches du président de la chambre des députés.

Pour l’heure, les consultations se poursuivent entre Saad Hariri et Nabih Berri, sans toutefois aboutir à des résultats concrets.

