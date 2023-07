Des documents exclusifs montrent des entreprises soupçonnées d’avoir acheminé des fonds détournés de la banque centrale du Liban – avec peu de diligence raisonnable de la part des banques européennes

Trois sociétés basées au Luxembourg qui auraient été utilisées par Riad Salamé pour acheminer environ 100 millions de dollars hors du Liban ont été perquisitionnées par une unité de police anti-blanchiment d’argent, peut-on révéler.

Selon des documents judiciaires obtenus par The National, ces structures basées au Luxembourg sont soupçonnées d’avoir acheminé des fonds publics détournés à travers l’Europe, faisant du Luxembourg une plaque tournante dans le scandale des détournements de fonds de la banque centrale libanaise.

La plupart des fonds reçus par les sociétés ont été utilisés pour acquérir diverses propriétés en Europe, notamment en Allemagne, en Belgique, en France et au Royaume-Uni, selon un rapport de surveillance financière luxembourgeois examiné par The National.

Les révélations ajoutent une nouvelle dimension à la saga du gouverneur de la banque centrale du Liban, qui est soupçonné d’avoir détourné 330 millions de dollars de son pays en difficulté financière. Il fait l’objet d’une enquête dans cinq pays européens, dont la France et l’Allemagne – qui ont tous deux émis des mandats d’arrêt internationaux entraînant une notice rouge d’Interpol en mai – ainsi qu’en Suisse, en Belgique et au Lichtenstein.

L’unité anti-blanchiment de la police luxembourgeoise a perquisitionné les trois sociétés, BR 209 Invest SA, Stockwell Investissement SA et Fulwood Invest, ainsi que la résidence d’un citoyen belge nommé Gabriel Jean, ancien administrateur de Stockwell, et Comptaxiome , un cabinet comptable, le 2 mars dernier.

Cette opération massive, liée à la poursuite des enquêtes pour blanchiment d’argent ouvertes dans plusieurs pays européens contre M. Salamé et son frère Raja, a débuté à 6h34 du matin au domicile de M. Jean et dans les bureaux de Comptaxiome selon le rapport de recherche consulté par The National .

Pendant plusieurs heures, la police luxembourgeoise, rejointe par des enquêteurs français et allemands, a recherché méticuleusement des preuves, copiant des documents pour retracer un prétendu stratagème de blanchiment d’argent d’un compte à la banque centrale aux énormes propriétés immobilières de M. Salamé en Europe.

Le stratagème suspecté comprenait un autre véhicule affilié à Salamé, BET SA, qui n’a pas été fouillé ce jour-là car il a été relocalisé en France en 2021.

Ces sociétés luxembourgeoises ont reçu un total minimum de 77,6 millions d’euros, 2,5 millions de livres sterling et 8,7 millions de dollars des «comptes étrangers de M. Salamé et de ceux de ses sociétés offshore», selon un rapport de 2021 de l’organisme de surveillance Luxembourg Financial Intelligence Unit (CRF) examiné par The National – un transfert d’argent qui pourrait rivaliser avec la réputation notoire de la Suisse pour accueillir des fonds suspects.

Le rapport indique que la plupart des fonds reçus par les entreprises ont été utilisés pour acquérir des propriétés en Europe.

de Comptaxiome , Catherine De Waele , qui était responsable de l’administration de Stockwell et de BET, a déclaré à la police qu’elle était “surprise” qu’ils aient pris des mesures “seulement maintenant”. Elle a ajouté qu’elle avait déposé un rapport d’opération suspecte au CRF en février 2021 concernant les deux sociétés.

M. Jean, son mari, était le directeur de Stockwell et BET. Au milieu de la pression judiciaire et médiatique croissante, il a démissionné de son poste de directeur en 2021.

Mme De Waele et M. Jean n’ont pas pu être joints pour commenter.

Le gouverneur et son frère n’ont pas répondu à une demande de commentaire de The National.

Ils ont toujours clamé leur innocence, M. Salamé ayant précédemment dénoncé ce qu’il a décrit comme une tentative de faire de lui un bouc émissaire pour la crise financière du Liban.

“Documents bancaires incomplets”

Mais Mme De Waele a déjà fait preuve d’une attitude plus indulgente envers ses relations.

En 2020, suite à des contacts des médias d’investigation OCCRP et Daraj, qui enquêtaient sur l’étendue des activités offshore de Riad Salamé, Mme De Waele lui a mentionné dans un e-mail un appel téléphonique des journalistes.

Elle a souligné combien il était important de « ne pas négliger ce genre d’« enquêtes » qui peuvent mener à des articles préjudiciables », ainsi que de ne pas « laisser ces journalistes inventer des histoires ».

Alors que les deux médias ont répertorié la plupart des sociétés offshore de Riad Salamé dans leur enquête, les sources de financement – et leur caractère illicite – restaient à ce moment-là incertaines et aucune procédure judiciaire n’a été rendue publique.

Le vent a tourné avec l’ouverture d’enquêtes sur le clan Salamé dans au moins six pays européens depuis lors.

Au Luxembourg, l’enquête a été confiée en 2021 à Martine Kraus, juge d’instruction au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg.

Dans le cadre de l’enquête, le CRF a mené une enquête approfondie sur les transactions bancaires de M. Salamé, qui a révélé plusieurs conclusions alarmantes.

Celles-ci comprenaient «une documentation bancaire incomplète et des informations partiellement incohérentes et contradictoires» ainsi que «l’existence de structures d’entreprise complexes et de mécanismes transactionnels établis par Riad Salamé et ses associés», pour lesquels les enquêteurs n’ont pas pu fournir de justification économique si les flux étaient en effet légitimes.

Tout au long de leur enquête, les autorités judiciaires européennes ont réussi à combler les lacunes et à retracer une partie importante de ces flux jusqu’à Forry Associates Ltd grâce à un réseau complexe d’opérations superposées impliquant différents pays et individus.

Forry est le véhicule de blanchiment d’argent présumé appartenant à Raja Salamé, le frère du gouverneur, qui a facturé aux banques une commission de 0,38 % sur chaque transaction avec la banque centrale entre 2002 et 2016 à leur insu.

Les preuves étaient suffisamment convaincantes pour que le Luxembourg gèle près de 11 millions d’euros sur plusieurs comptes d’entreprise appartenant à Riad Salamé et aux membres de son entourage dans le cadre de l’action anti-blanchiment menée par Eurojust.

« Pourquoi passer par tant d’intermédiaires ? »

Stockwell Investissement , BR 209, Fulwood et BET appartenaient tous à M. Salamé jusqu’à ce que le gouverneur fasse don d’ une partie de sa fortune à sa partenaire amoureuse Anna Kosakova et à leur fille.

Depuis 2015, il détient 100% des actions «usufruit» de Stockwell – usufruit signifiant le droit de jouir et de tirer des avantages de la propriété – tandis que Mme Kosakova et leur fille partagent la nue-propriété.

Cette année-là, il a également transféré les actions de BET à Mme Kosakova .

Ces sociétés détiennent des propriétés immobilières de plusieurs millions de dollars en Europe, soit directement, soit indirectement par le biais de leurs actions dans d’autres entités, selon le CRF.

Les immobilisations corporelles de Stockwell s’élèvent à 9,4 millions d’euros et comprennent divers biens immobiliers à Munich.

Article écrit en anglais par Nada Maucourant Atallah et publié sur https://www.thenationalnews.com/mena/lebanon/2023/07/27/luxembourg-raid-riad-salameh/.