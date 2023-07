Des documents exclusifs révèlent un éventail de propriétés liées au frère du gouverneur de la banque centrale libanaise dans le monde entier

L’empire immobilier du clan Salamé en Europe comprend de luxueuses demeures dans les quartiers les plus chers de certaines capitales et un portefeuille de bâtiments industriels et commerciaux générant des revenus locatifs conséquents. Cela représente une propriété d’une valeur de 92 millions de dollars – qui a été saisie par les autorités.

Mais il semble que leur empire s’étende au-delà de l’Europe jusqu’aux États-Unis, où la justice européenne a découvert des propriétés évaluées à plus de 4,5 millions de dollars liées à Raja Salamé, le frère du gouverneur de la banque centrale – et probablement plus.

Alors que les enquêteurs de l’UE ont réussi à retracer l’origine des avoirs européens saisis jusqu’à Forry Associates Ltd, la société écran impliquée dans le prétendu détournement de fonds de la banque centrale du Liban par le biais d’un contrat irrégulier entre 2002 et 2016, The National n’a pas été en mesure de suivre directement l’origine des fonds. pour ces investissements américains.

Riad Salamé, le gouverneur de la banque centrale du Liban, avec l’aide de son frère Raja Salamé, est soupçonné d’avoir orchestré un prétendu stratagème de blanchiment d’argent par le biais d’une commission de 0,38 % imposée par Forry aux banques commerciales pour chaque transaction avec la banque centrale, sans contrepartie services en retour.

La justice américaine s’est jusqu’à présent abstenue d’entreprendre toute action en justice, ce qui pourrait potentiellement conduire à la cartographie et à la saisie ultérieure de ces actifs – les informations vérifiées restent donc rares.

Mais de sérieux doutes subsistent quant à la légitimité des fonds.

Forry aurait acheminé plus de 330 millions de dollars de la banque centrale libanaise, mais seuls 120 millions d’euros d’actifs ont été saisis à ce jour, ce qui laisse une partie substantielle de la somme encore non identifiée.

Des documents exclusifs de la justice monégasque ont révélé le flux de fonds provenant des comptes de Raja chez Julius Baer Monaco, qui a reçu des millions de dollars de fonds présumés détournés par Forry, puis acheminés vers ses comptes aux États-Unis.

Dans une décision judiciaire, la juge française Aude Buresi a souligné que « les fonds détournés auraient été transférés » et « blanchis » via des investissements immobiliers en « Europe, aux États-Unis et au Liban ».

Bien que nous n’ayons aucune information détaillée sur les propriétés libanaises, des documents judiciaires français consultés par The National révèlent que le frère du gouverneur, qui est également le propriétaire de Forry, est lié à des biens immobiliers coûteux à New York achetés pendant la période où la banque centrale avait un contrat avec Forri.

L’ immobilier américain des Salamé

Alors que l’Europe apparaît comme le premier choix pour le portefeuille immobilier de Riad Salamé, que ce soit au nom de son partenaire amoureux ou de ses enfants, il semble que les États-Unis soient la destination privilégiée des investissements de Raja Salamé.

Raja Salamé serait le seul associé de Wall Street Properties Limited, une société basée à Jersey qui détient toutes les actions de la société Screen Property Corporation, selon le document.

Jersey, une dépendance de la Couronne britannique, n’a pas encore imposé la divulgation publique des bénéficiaires effectifs, malgré son engagement à créer un registre public en 2019 conformément aux normes de l’UE.

En 2013, Screen Property Corporation, basée aux États-Unis, a acquis un luxueux appartement dans un immeuble de 42 étages de Wall Street à Manhattan, en plein centre du principal quartier financier américain, pour 1,4 million de dollars.

Raja Salamé détient également des parts dans une société basée à Jersey qui possède indirectement une propriété de 3 millions de dollars achetée en 2014 au 93 Worth Street, dans le quartier privilégié de Tribeca à Manhattan.

La société, appelée Caliber Properties Limited, détenue à 45% par Raja Salamé, a été créée uniquement pour détenir les actions de Caliber NY Property Corporation, une société américaine. Calibre NY Property Corporation, à son tour, détient la propriété à Manhattan.

Les parts restantes sont réparties entre Kamal Tabet , le cousin de Raja Salamé, avec une participation de 45 %, et Mona Issa El Khoury, sa sœur, avec une participation de 10 %.

Le fils de Mme El Khoury, Marwan Issa El Khoury, directeur et représentant légal de plusieurs entités appartenant à Salamé qui sont impliquées dans le stratagème présumé de blanchiment d’argent, serait également le représentant légal des deux sociétés basées à Jersey et le directeur de les deux sociétés américaines, selon le document.

M. Issa El Khoury a répondu aux questions du National par une lettre.

Selon des documents bancaires obtenus par The National, Calibre NY Property Corporation possède un compte à Interaudi Bank, dont les bénéficiaires effectifs sont Raja Salamé et M. Tabet .

La justice monégasque a découvert que Raja Salamé avait transféré un total de 1,3 million de dollars de son compte bancaire monégasque, ouvert en 2012 chez Julius Baer, vers son compte personnel américain chez Interaudi Bank un an avant l’achat initial .

Ses comptes monégasques ont reçu 1,6 million de dollars de son compte suisse chez HSBC, qui a été financé exclusivement par Forry.

“Il ne peut être exclu que les fonds du compte suisse de Raja Salamé aient une origine illicite”, selon le document monégasque.

Mme Issa El Khoury et M. Tabet ont déclaré au National que le financement provenait de leurs économies personnelles.

M. Tabet , un banquier, “a eu une carrière professionnelle stellaire et très lucrative aux États-Unis et en Europe”, a déclaré son avocat Michael Haddad au National.

“Ce n’est que grâce à son travail acharné, sa réussite professionnelle et son expérience d’investissement que M. Tabet a gagné les ressources nécessaires pour constituer son patrimoine et son portefeuille immobilier”, a-t-il ajouté.

Il a souligné que les trois investisseurs impliqués dans l’achat de New York sont “indépendants” et qu’il se trouve qu’ils “ont une relation familiale”.

Raja Salamé n’a pas répondu à la demande de commentaire de The National.

Dans le passé, il a nié tout acte répréhensible, présentant les activités de Forry comme celles d’un courtier légitime.

La justice européenne n’a découvert aucune preuve d’activités opérationnelles réelles.

Une affaire de famille

Mais Raja Salamé possède également des propriétés en Europe qui n’avaient jusqu’alors pas été identifiées dans les médias.

Le 21 octobre 2021, à 6h30 du matin, six policiers français sont arrivés à l’improviste à son domicile du 16e arrondissement de Paris.

Ils ont mené une descente surprise dans son appartement, entraînant sa détention immédiate pendant 24 heures. Cet incident n’a pas été signalé auparavant.

Raja Salamé, déclaré « au chômage » dans le procès-verbal d’audience vu par The National, a été soumis à des heures d’interrogatoire par la police française concernant la légitimité de ses achats immobiliers français par rapport à ses revenus déclarés.

Parmi les biens suspects figure un appartement acheté en 2013 avenue Victor Hugo dans le 16e arrondissement. Raja Salamé, avec sa femme, Nada Boustani, 61 ans, et leurs trois enfants, Emile, Raya et Karim, ont acquis cette propriété pour un total de 3,6 millions d’euros.

Raja Salamé a déclaré à la police qu’il avait payé sa part sans emprunter.

Selon Raja Salamé, les enfants ont financé leur part grâce à des prêts auprès d’une banque libanaise. Ces prêts ont ensuite été remboursés quelques années plus tard par “un membre de la famille”, a déclaré Raja Salamé à la police, “peut-être par moi-même ou mon épouse”.

De plus, en 2011, les enfants de Raja Salamé ont acheté un appartement avenue Raymond Poincaré dans le 16e arrondissement pour 1,2 million d’euros.

A cette époque, le plus jeune avait 18 ans.

Raja Salamé a déclaré à la police que les enfants ont obtenu un prêt auprès d’une banque libanaise, qui a également été remboursé par lui ou son épouse.

En 2013, les enfants ont accordé à Raja Salamé et à son épouse les droits « d’usufruit » sur un quart de la propriété. Cela signifie le droit légal de l’utiliser et d’en tirer des avantages.

Suite à un partage de patrimoine, les biens immobiliers sont attribués à leur fille, alors âgée de 26 ans. En compensation à ses deux frères, elle a versé 376 250 €.

Raja Salamé a déclaré à la police qu’il ne savait pas comment sa fille avait remboursé son frère dans cette affaire.

Nada Boustani et Raya, Emile et Karim Salamé n’ont pas répondu à la demande de commentaire de The National.

Ces appartements sont loués depuis leur achat pour environ 4 000 € par mois – à l’exception d’ une période de deux ans et demi, en raison d’un loyer impayé.

Raja Salamé, alors qu’il était interrogé par la police française dans le cadre d’une enquête pour blanchiment d’argent concernant les investissements de sa famille, s’est plaint d’avoir « déposé un dossier d’expulsion devant un tribunal pour la faire expulser ».

“A ce jour, [le locataire] ne m’a pas remboursé”, a-t-il ajouté.

Raja Salamé a déclaré à la police qu’il possédait également deux sociétés, dont il avait “oublié les noms”, qui possèdent une dizaine de studios et d’appartements à Londres, tous loués.

Le National n’a pas pu identifier ces propriétés.

Son audition avec la police suggère que son rôle de directeur de Forry, qu’il a dit avoir créé après avoir été représentant de la Republic National Bank de New York de 1985 à 2003, était sa principale source de revenus.

Les documents judiciaires monégasques montrent également des virements entre Raja Salamé et son fils, Emile, depuis l’un des comptes monégasques ayant reçu des fonds Forry.

À la suite de l’audience de 2021, Raja Salamé a été libéré sans inculpation.

Il ne s’est pas présenté à son audition en France cette année pour des raisons médicales. Il a été programmé juste après que la justice française a émis un mandat d’arrêt contre son frère, Riad Salamé.

Article écrit en anglais par Nada Maucourant Atallah et publié sur https://www.thenationalnews.com/mena/lebanon/2023/07/27/raja-salameh-real-estate-riad/.