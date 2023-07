Révélation : la France a demandé la saisie de 36,5 millions de livres sterling de biens immobiliers britanniques au gouverneur de la banque centrale du Liban, accusé d’avoir détourné 330 millions de dollars de son pays en difficulté financière

Le Royaume-Uni a été le lieu privilégié de l’empire immobilier de la famille Salamé en Europe, les enquêteurs européens ayant découvert 36,5 millions de livres sterling d’actifs immobiliers acquis entre 2012 et 2020, qui, selon eux, ont été achetés avec des fonds détournés.

Des documents judiciaires européens révèlent, pour la première fois, comment les enquêteurs ont réussi à retracer directement la source des fonds jusqu’à Forry Associates.

Forry, la société du frère du gouverneur, est soupçonnée d’avoir détourné des fonds publics par le biais de commissions non divulguées reçues de banques libanaises pour des achats d’instruments financiers, sans fournir aucun service correspondant.

Des documents vus par The National révèlent que tous ces biens immobiliers ont été saisis en mars 2022 à la demande de la justice française, dans le cadre de l’accord de commerce et de coopération, qui réglemente le gel et la confiscation en matière pénale entre le Royaume-Uni et l’UE après le Brexit.

“Il existe des indices graves et convergents de la commission d’actes pouvant être qualifiés de recel et de blanchiment, commis dans le cadre d’une bande organisée, impliquant des détournements de fonds publics et un abus de confiance aggravé”, a confié la juge française Aude Buresi, qui s’est confiée avec l’enquête en 2021, a déclaré dans son ordonnance de saisie relative aux propriétés des Salamé au Royaume-Uni.

“Ces biens immobiliers seraient le produit du blanchiment d’argent provenant de détournements de fonds publics et d’abus de confiance aggravé”, a-t-elle ajouté.

La famille Salamé n’est pas autorisée “en aucune façon [à] disposer ou traiter avec les propriétés”.

La décision est intervenue après que la justice française a demandé à son homologue britannique en février 2022 toutes les informations sur les avoirs de M. Salamé au Royaume-Uni, utilisant “tous les moyens, y compris les perquisitions” pour obtenir les détails pertinents dans le cadre de l’entraide judiciaire.

Ces actions ont été initiées du côté français car aucune annonce officielle n’a été faite concernant des poursuites judiciaires par la justice britannique, malgré une plainte déposée en 2020 par Guernica 37 Center, un organisme britannique de lutte contre la corruption.

La plainte décrivait l’immense richesse détenue au Royaume-Uni par le gouverneur et sa famille, s’inspirant notamment d’enquêtes antérieures menées par les médias d’investigation OCCRP et Daraj.

Dans les coulisses, cependant, des discussions avec les forces de l’ordre ont eu lieu, comme l’a confirmé l’avocat britannique Toby Cadman, le chef de Guernica 37, à The National.

Dans le système britannique, la responsabilité d’enquêter sur les infractions pénales incombe à la police, tandis que le Crown Prosecution Service inculpe les suspects et mène les poursuites pénales.

“Ces affaires ont fait l’objet d’une enquête par les autorités britanniques pendant trois ans, mais (…) des détails spécifiques ne peuvent pas être divulgués pour empêcher un éventuel retrait d’actifs par les parties impliquées”, a confirmé M. Cadman.

‘Un stratagème de blanchiment d’argent lui permettant de dissimuler l’origine des fonds ‘

Mais les documents de l’enquête française, vus exclusivement par The National, révèlent des conclusions substantielles concernant les acquisitions britanniques, avec un accent particulier sur Fulwood Invest SA.

Cette société basée au Luxembourg, détenue par M. Salamé et dirigée par son fils, Nady, a réalisé des acquisitions de plusieurs millions de livres au Royaume-Uni, attirant l’attention des enquêteurs.

Il est détenu par un autre véhicule appartenant à Salamé, BR 209 Invest SA, également basé au Luxembourg, qui a joué un rôle central dans le vaste système présumé de blanchiment d’argent qui s’étend à travers l’Europe.

L’enquête a pu retracer le capital de Fulwood jusqu’au BR 209, dont l’origine remonte à un compte Forry chez HSBC en Suisse.

BR 209 a ensuite injecté plus de 50 millions de livres sterling entre 2012 et 2020 dans Fulwood pour financer les acquisitions de propriétés britanniques de la famille Salamé, ont découvert les enquêteurs européens.

Le National a visité quatre propriétés à Londres répertoriées comme appartenant directement à Nady Salamé ou à Fulwood Invest.

Ils comprenaient un bureau discret niché dans le centre juridique de Londres, acheté en 2012 pour 5,9 millions de livres sterling, et un entrepôt converti près d’un canal dans une zone proche de la gare de King’s Cross qui a connu un réaménagement substantiel ces dernières années.

Il a été acquis par Fulwood Invest pour 4,9 millions de livres sterling en 2020.

Ceux qui ont répondu à la porte semblaient ignorer ce qui était arrivé aux propriétés.

Un autre bâtiment enregistré comme appartenant à Fulwood Invest dans le quartier de Fulham à l’ouest de Londres, acheté pour 6,2 millions de livres sterling en 2020, est loué à un supermarché et à un centre de désintoxication.

Dans un immeuble haut de gamme près de Hyde Park dans le centre de Londres, un concierge a déclaré que la propriété enregistrée comme appartenant à Nady Salamé était actuellement inoccupée.

Le bloc se trouve sur une route privée dans un quartier chic qui abrite de nombreuses ambassades et de riches expatriés.

La propriété, évaluée à 3,5 millions de livres sterling, était un cadeau à Riad Salamé en 2017 d’une obscure société panaméenne.

Mais l’empire immobilier britannique de la famille Salamé s’étend au-delà de Londres et comprend un grand immeuble de bureaux dans un parc industriel à Bristol, abritant Boeing Defence UK, que Fulwood Invest a acquis pour 10,5 millions de livres sterling.

Le bureau de trois étages, d’une superficie de 33 443 pieds carrés sur un terrain de 1,53 acre avec 136 places de stationnement, a été vendu à un “investisseur étranger anonyme”, a rapporté un magazine britannique à l’époque.

L’article ajoute que la propriété est louée à Thales Property, et sous-louée à Boeing Defence UK, sur un bail de 25 ans à un loyer annuel de 911 086 £ à partir de 2008.

En décembre 2016, Fulwood Invest a également acquis plusieurs étages de bureaux dans le centre de Birmingham pour 5,4 millions de livres sterling.

Le pouvoir judiciaire a pu retracer ces paiements jusqu’à Forry grâce à une série de transactions qui semblent n’avoir aucune justification économique, si ce n’est pour dissimuler l’origine des fonds.

Après avoir analysé les flux financiers, le juge français a conclu que ces fonds provenaient du compte suisse de Forry « via une succession d’opérations bancaires impliquant plusieurs structures offshore, Amanior et Westlake Commercial, dont Riad Salamé est l’ayant droit économique », via ses comptes luxembourgeois, écrit-elle dans l’ordonnance de saisie.

Amanior International Ltd , basée au Belize, et Westlake Commercial Inc, basée au Panama, sont des entités offshore sans activités commerciales, qui ont servi d’intermédiaires dans le système présumé de blanchiment d’argent, selon l’enquête européenne.

Cela “démontre un stratagème de blanchiment d’argent permettant [lui] de dissimuler l’origine des fonds et le véritable bénéficiaire de l’origine des biens acquis”, a ajouté le juge français.

Riad Salamé n’a pas répondu à la demande de commentaire de The National. Le National a approché Nady Salamé, pour répondre à un certain nombre de questions concernant l’enquête. Cependant, il n’a pas répondu à ces questions.

Réseau britannique

Il a également été découvert que les sociétés offshore de Riad Salamé effectuaient des transactions avec des entreprises basées au Royaume-Uni.

Selon l’enquête suisse, Westlake aurait reçu 7 millions de dollars entre 2008 et 2012 de Forry.

En août 2008, Riad Salamé a acheté via Westlake une part de 5% dans Crossbridge Holding pour 2,5 millions de dollars.

Crossbridge holding, dont le siège est à Malte, est la société mère de Crossbring Capital, une société de gestion de patrimoine basée au Royaume-Uni, où Nady Salamé a été l’une des premières recrues.

“La famille Salamé était connue historiquement de deux des fondateurs de l’entreprise”, a reconnu un représentant de Crossbridge à The National.

Fondée en 2008 par des banquiers d’origine libanaise, la société entretient des liens avec plusieurs hommes d’affaires et responsables libanais de premier plan.

Selon la législation libanaise, il est interdit au gouverneur de la banque centrale de se livrer à des activités commerciales extérieures, à l’exception de la détention de titres ou d’actions dans des sociétés par actions.

“Crossbridge a effectué toutes les diligences requises par les autorités maltaises pour tout actionnaire détenant une participation minoritaire dans une société, c’est-à-dire l’identité du bénéficiaire effectif et la référence bancaire”, a déclaré un représentant de Crossbridge au National lorsqu’il a été interrogé sur l’investissement de Riad Salamé dans la société. .

En ce qui concerne la source de financement, ils ont ajouté que “le compte bancaire est contrôlé par la banque elle-même et cette responsabilité ne s’étend pas aux entreprises dans lesquelles le titulaire du compte bancaire choisit d’investir ces fonds”.

En janvier 2009, Westlake a transféré ses actions à Crossland Assets Corp, une autre société basée au Panama, comme l’a révélé une enquête menée par l’OCCRP et Daraj.

À l’époque, la propriété des deux entités restait non divulguée, même s’il y avait des indices reliant Crossland à Riad Salamé.

Crossland Assets a déménagé au Liechtenstein en 2018 et est devenu Crossland Limited qui, selon nos informations, possède plusieurs comptes bancaires au Liban appartenant à Riad Salamé.

En 2015, Crossbridge a décidé d’augmenter son capital, ce qui a conduit à l’acquisition par Bank Audi Group d’une participation de 19% dans la société.

Riad Salamé, en tant que gouverneur de la banque centrale du Liban, est le régulateur de Bank Audi, l’une des plus grandes banques du pays.

Cela soulève des inquiétudes quant aux conflits d’intérêts potentiels puisque Bank Audi a investi dans Crossbridge alors qu’une société liée à Riad Salamé détenait toujours des actions dans la même société.

Interrogé à ce sujet, un représentant des médias de Bank Audi a déclaré au National que “le propriétaire ultime de la participation de Crossland dans Crossbridge leur a été signalé comme étant M. Nady Salemeh “.

Le représentant de Crossbridge a déclaré qu’ils avaient effectué tous les dépôts réglementaires requis concernant l’acquisition d’actions de Crossbridge auprès de tous leurs régulateurs.

Crossland a conservé la propriété de l’action jusqu’en décembre 2016, date à laquelle elle l’a vendue à Beryte International NV, une filiale de la banque libanaise Audi.

Bank Audi a nié toutes les émissions, affirmant que « les actions ont été acquises dans le cadre d’une transaction légale et transparente, sans lien de dépendance, et à des conditions financières exactement similaires à la souscription précédente en actions Crossbridge ».

Un représentant de Crossbridge a déclaré à The National : « Tous les dépôts réglementaires requis concernant l’achat d’actions par Beryte ont été effectués. Toutes les informations requises ont été fournies conformément aux obligations réglementaires. Crossbridge n’a aucun intérêt résultant d’une vente et d’un achat de ses actions.

Un cadeau très généreux

En janvier 2017, un mois après la transaction, une mystérieuse société panaméenne, Merrion Capital SA, a transféré la propriété de la propriété de Hyde Park évaluée à 3,5 millions de livres sterling à Riad Salamé sans “argent ni quoi que ce soit qui ait une valeur monétaire”, selon les autorités. documents des autorités anglaises vus par The National.

Cela signifie qu’il a reçu la propriété en cadeau, qu’il a transmise à son fils dès le lendemain.

L’enquête de l’OCCRP et de Daraj a révélé que le capital de Merrion avait été créé le même jour en novembre 2008 et placé sous la même direction que Crossland, mettant en évidence des coïncidences liant Crossland à la donation plate.

La banque Audi a déclaré qu’elle “n’avait aucun lien avec Merrion et n’en avait jamais entendu parler auparavant”.

Crossbridge a déclaré que la transaction impliquant l’appartement est “entièrement inconnue, sans rapport et sans lien avec Crossbridge”.

L’identité de la personne à l’origine de ce don très généreux reste inconnue, mais les soupçons entourant la propriété ont conduit la juge Aude Buresi à déclarer que la valeur de l’appartement Hyde Park “correspond en partie à la valeur des produits du blanchiment d’argent, commis dans le cadre de groupe organisé, impliquant détournement de fonds publics et abus de confiance aggravé ».

Article écrit en anglais pas Nada Maucourant Atallah et publié sur https://www.thenationalnews.com/mena/lebanon/2023/07/27/riad-salemeh-uk-property-seized/.