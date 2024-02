Semaine culturelle libanaise à Valence

Soucieuse de promouvoir l’art et la culture, l’association VAL’LIBAN organise du 11 au 17 mars une semaine culturelle intitulée « Escapade, ô Liban » qui se déroulera en plusieurs lieux de la ville de Valence. Cette semaine comprend le programme suivant, riche et varié : Conférence sur l’histoire du Liban par Dr François Boustani, deux tables rondes avec des autrices libanaises animées par Laurence Creton. Prendront la parole Carmen Boustani, Nada Bejjani Raad, Zeina Saleh Kayali et Ishtar Zeidan Jaulin. Présentation du projet culturel « Liban, État et Vivre ensemble » par l’association Diaspora Libanaise Overseas. Exposition de peinture de Sonia Tanios, René Gau et Dallal Ghobril, séance de cinéma, concert et spectacle de danse et de musique.

L’association VAL’LIBAN est à l’origine du jumelage de Valence avec la ville de Batroun et de nombreux projets humanitaires en faveur du Liban. En 2018, elle a organisé une semaine culturelle à l’occasion des Rencontres « Lire à Pleine Voix » où le Liban était à l’honneur.