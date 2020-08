L’entreprise française St Gobain a indiqué contribuer à l’effort humanitaire au Liban dans la donation de 300 000 mètres carrées de verre à destination des zones dévastées par l’explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020.

À cette donation, se rajoutent, une cargaison de neuf semi‐remorques composées de matériaux de construction de second oeuvre, notamment des plaques de plâtre, de la laine de verre et des dalles de plafond samedi 8 août au matin dans le port militaire de Toulon et qui ont été embarqués à bord du PHA Le Tonnerre qui devrait arriver ce jeudi à Beyrouth.