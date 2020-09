Moins d'une minute de lecture

Plus d’un mois après l’explosion du 4 août 2020, explosion de 2750 tonnes de nitrate d’ammonium à l’intérieur de l’enceinte du port de Beyrouth engendrant son lot de souffrances avec 190 morts et plus de 6500 blessés et laissé une capitale en grande partie dévastée, Beirut Chants, en coopération avec le Choeur de l’Université Antonine ont décidé d’offrir un hommage à cette ville et à ses victimes.

53 minutes pour rendre hommage

Ainsi, ce jeudi, ce mardi 8 septembre à 18h07, heure et minute de l’explosion, débutera un concert exceptionnel qui sera retransmis en direct de l’église St Maroun de Gemmayzeh, sur les réseaux sociaux et sur la chaîne de télévision locale MTV lebanon. Il s’achèvera vers les 19 heures heure locale.

Conduit par Abir Nehmé, le Choeur de l’Université Antonine souhaite ainsi faire passer un message, celui d’une voix réelle de Beyrouth, celle qui entretient l’espoir, celle qui entretient la volonté de renaître à chaque fois.

Mais il s’agit aussi de rendre hommage à ceux qui nous ont laissé

Le lien Facebook vers l’évènement

https://www.facebook.com/events/328775418239561